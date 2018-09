Was haben der Bundesplatz in Bern und der neue Rössliplatz in Erlinsbach gemeinsam? Sie laden zum Pflotschen ein. Denn ein ganz ähnliches Wasserspiel, wie es vor dem Bundeshaus zu finden ist, gibt es nun auch vis-à-vis des Speuzer Gemeindehauses beim Zentrum Rössli. Eben erst wurden hier die letzten Arbeiten an der neuen Begegnungszone abgeschlossen.

Das Erdgeschoss des Zentrums Rössli gehört der Clientis Bank Aareland. Als die Migros auszog, liess die Bank die Laden- und Lagerfläche zu einem Café und einer Apotheke umbauen. Die Gestaltung der Aussenfläche sind die Gemeinde und die Bank gemeinsam angegangen. Ein neuer Dorfplatz sollte es werden. Anfang Jahr wurde mit dem Verlegen beziehungsweise der Erneuerung verschiedener Werkleitungen in der Poststrasse begonnen. Die Umbauarbeiten am Platz starteten erst im April, etwa zur selben Zeit eröffneten bereits das neue Café und die Apotheke.

Sogar Weihnachtsbaum hat Platz

Herausgekommen ist nun ein schöner, teilweise von einem geschwungenen Dach eingefasster Platz mit Sitzgelegenheiten, Veloständern, Grünelementen, Wasserspiel und viel Freifläche – «Damit auch mal ein Markt oder ein Vereinsanlass hier stattfinden könnte», so Gemeindepräsidentin Monika Schenker. Es gibt Stromanschlüsse; und sogar an ein neues Plätzli für den traditionellen Weihnachtsbaum wurde gedacht. Der Belag besteht aus normalem Bitumen, in den weisse Steinchen eingearbeitet sind. Das solle ein wenig an einen Kiesplatz erinnern, sagt David Fiore, Leiter Bau/Planung der Gemeinde Erlinsbach.

Das Wasserspiel wird wohl erst nächstes Jahr so richtig zum Hit werden; für die diesjährigen Hitzetage kam es zu spät. Denn die Umgestaltung des Platzes dauerte insgesamt etwas länger als geplant. Einerseits wegen des kalten Wetters Anfang Jahr. Andererseits, weil die Arbeiten am Platz «unter Betrieb» erfolgen mussten: Die Zugänge zu Apotheke und Café beziehungsweise Gemeindebüro, Post und Migros mussten immer gewährleistet bleiben, sowohl für Kunden als auch für Zulieferer.

«Keine Parkanlage oder Fussgängerzone»

Der Rössliplatz ist eine Begegnungszone, «keine Parkanlage oder Fussgängerzone», betont David Fiore. Das bedeutet: Fussgänger, Velofahrer und Autofahrer müssen aufeinander Rücksicht nehmen, es gilt Tempo 20. Aufgrund der ansässigen Gewerbebetriebe wurden auch Parkplätze eingerichtet. Die meisten Leute, so sind sich die Bauherren einig, würden wohl eh zu Fuss oder mit dem Velo kommen. Die Tiefgarageneinfahrt für das Zentrum Rössli liegt neu auf der Gebäuderückseite (an der Küttigerstrasse).

Kantonsstrassenseitig besteht übrigens schon ein kleiner Platz zum Verweilen. Hier gibt es – nebst der Bepflanzung – noch eine spannende Änderung: Der Verein Wygärtli hat eine alte Telefonzelle organisiert, die demnächst zum öffentlichen Bücherschrank umfunktioniert wird. Dann können hier Bücher deponiert respektive mitgenommen werden.

Die Kosten für die Neugestaltung des Platzes werden zwischen den beiden Bauherren (Bank und Gemeinde) hälftig aufgeteilt. 350 000 Franken hat die Gemeindeversammlung bewilligt. Noch liegt die Schlussabrechnung nicht vor. David Fiore rechnet damit, dass der Kreditrahmen nicht ganz ausreichen wird.