Im Spielzimmer stapeln sich Turnmatten auf dem Boden, für weiche Landungen nach wilden Kunststücken. Im Malzimmer haben die Kinder alles angemalt, was man anmalen kann; Wände, Scheiben, sogar auf dem Teppich sind Farbspuren. Aus dem oberen Stock hört man dumpf einen Bass pochen, im Musikzimmer geht es rund. Man merkt, den Kindern ist pudelwohl im Chalet am Schützenweg, im provisorischen Treff «Open House» der Quartierentwicklung. Doch eines stört: Im Haus ist es bitterkalt. Die Eiseskälte der letzten Woche hat möglicherweise die Wasserrohre platzen lassen, Heizungen und WC-Spülung funktionieren nicht mehr.

Alice Holden, angehende Sozialarbeiterin aus dem Team der Quartierentwicklung Suhr, lächelt etwas gequält. «Wir prüfen gerade, ob die Leitungen geplatzt sind – das wäre das Ende für das ‹Open House› im Chalet», sagt sie. Denn das Chalet ist ein Abbruchobjekt; an seiner Stelle soll ab Sommer der neue Dreifachkindergarten Schützenweg gebaut werden. Dass die Quartierarbeit das Chalet nur bis im Frühling nutzen kann, stand seit dem Bezug im September letzten Jahres fest. «Ein Wasserrohrbruch würde die Zwischennutzung jetzt vorzeitig beenden», sagt Holden.

«Wurden überrannt»

Doch das Ende für den Treff bedeutet das noch längst nicht. «Wir haben den Treff im September initiiert, um zu schauen, ob der Bedarf vorhanden ist», sagt Alice Holden. Das Angebot richte sich explizit an Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren aus dem südlichen Dorfteil, aus den Quartieren Frohdörfli und Buhalde. Die Kinder also, für die es bislang im Dorf kein Angebot gibt. «Wir haben die Frühförderung für Vorschulkinder und den Jugendtreff für Oberstufenschüler, dazwischen aber fehlt es an einem Angebot.»

Dass ein Bedarf an einem solchen Treff besteht, hat sich in den letzten Monaten hinlänglich gezeigt. «An gewissen Tagen wurden wir förmlich überrannt», sagt Alice Holden. Der Ansturm war mittwochs jeweils so gross, dass der Treff nun auch am Freitagnachmittag geöffnet ist. «Das ist genau das Ziel solcher Aktionen während des Pilotprojekts: Einfach ausprobieren und schauen, wie es ankommt, und was die Kinder daraus machen», so Alice Holden. Deshalb werde den Kindern auch kein Programm angeboten, sie müssen vielmehr selber Ideen bringen, wie sie den Nachmittag gestalten wollen.

Optionen in der Hinterhand

Weil seit Beginn des Projekts klar war, dass für den Sommer ein Nachfolgelokal gefunden werden muss, erwischt das Sanitäranlagen-Problem das Team der Quartierentwicklung nicht ganz auf dem falschen Fuss. «Wir haben zwei, drei Optionen, die wir nun bereits früher umzusetzen versuchen», sagt Alice Holden. Möglich wäre unter anderem auch ein Zirkuszelt oder ein Container als Treffpunkt. Bis eine Lösung auf dem Tisch liegt, wird improvisiert; so wie diese Woche, als Alice Holden und ihre Kollegin Sarah Holz die eintrudelnden Kinder sammelten und gemeinsam mit ihnen in den Jugendtreff beim Rüetschi-Haus auswichen.

Die Kosten für eine neue Unterkunft berappt die Quartierentwicklung selber im Rahmen des Kredites von 750 000 Franken, den die Suhrer dafür gesprochen haben. Das Pilotprojekt Quartierentwicklung läuft seit Oktober 2016 und ist auf vier Jahre angesetzt.