Was passiert mit den Schulen, wenn die Grossfusion durchkommt? Die zwölf wichtigsten Antworten

Die über 20 Schulleitungen bleiben vor Ort präsent. Das städtische Schulwesen als Ganzes wird in die Stadtverwaltung integriert und politisch vom Stadtrat geführt, genauer vom Departement Bildung und Sport. Die heutigen Kreisschulen Aarau-Buchs und Entfelden werden aufgelöst und in die neue Organisation überführt.

Bei dem Punkt, der wohl die meisten verunsichern dürfte, gibt es klar Entwarnung: Alle Schulstandorte der Zukunftsraum-Gemeinden bleiben bestehen. In jedem Stadtteil – Suhr Feld, Unterentfelden, Rohr, Gönhard usw. – wird es weiter einen Primarschulstandort und verschiedene Kindergärten haben. Jeder der Bereiche Nord, West und Ost – in etwa entsprechend den heutigen Aarau (inkl. Densbüren), Entfelden und Suhr – wird weiter sein Schulzentrum der Oberstufe haben.

Die insgesamt rund 110 Klassen sollen an drei bis fünf typendurchmischten Standorten unterrichtet werden. Suhr und Entfelden gelten als gesetzt. Buchs auch. In Aarau ist offen, wie lange noch die Oberstufen im Schachen, Zelgli und Rohr geführt werden. Der Standort in Küttigen wird nur für eine Übergangszeit genutzt. Die Stadt hat Pläne für einen Oberstufencampus in der Telli – unabhängig vom Zukunftsraum.

4. Welchen Einfluss hat der geplante Oberstufencampus in der Telli?

An einer Infoveranstaltung zum Thema «Schule im Zukunftsraum» in Suhr wurde diese Frage mehrmals gestellt. «Irgendetwas müsst ihr doch in euren Köpfen vorhaben», insistierte eine Teilnehmerin. Der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker bekräftigte, dass der Campus keinen Einfluss haben werde auf die Oberstufen in Suhr und Entfelden. Auch Zukunftsraum-Projektleiter Marco Salvini stellte klar, dass die Projekte in der Telli nichts mit dem Zukunftsraum zu tun haben.

5. Was bedeutet das Ganze für Suhr?

Auf den ersten Blick ändert sich eigentlich nichts. Die Verträge mit Gränichen und Hunzenschwil für die Bezirksschule werden fortgeführt. Schüler aus dem Suhrer Feld-Quartier könnten allenfalls im näheren Gönhard-Schulhaus unterrichtet werden.