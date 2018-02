Was braucht es, damit die Reithalle für Kavalleristen in die «Alte Reithalle» für Kulturschaffende verwandelt werden kann? In erster Linie 20,45 Millionen Franken, die der Einwohnerrat Aarau am kommenden Montag und der Aarauer Souverän am 10. Juni bewilligen sollen.

Was muss alles umgebaut werden? Viel – die Pferde haben Spuren hinterlassen. Die Vorlage des Stadtrates an den Einwohnerrat schafft Klarheit: «Im Halleninnern wird der Untergrund aus Sägemehl und Pferdedung durch einen komplett neuen Bodenaufbau ersetzt», heisst es beispielsweise. «Auf eine 25 Zentimeter starke, mit 14 Zentimetern unterdämmte Ortbetonplatte wird ein beheizter Theaterboden aus Holz gebaut.»

Neu ein Doppeldach

Zentraler baulicher Eingriff an der Gebäudehülle ist eine Art zweites Dach. «Eine neue, frei spannende Dachkonstruktion aus vorgefertigten Holzelementen liegt auf den historischen Mauern auf und entlastet die bestehende historische Dachkonstruktion von Ziegel-, Schnee- und Windlasten. Durch den neuen Dachaufbau steigt die Gebäudehöhe um 70 Zentimeter», schreibt der Stadtrat.

Die Wände werden im unteren Bereich mit einem mineralischen Wärmedämmputz von rund fünf Zentimetern versehen. «Die übrigen steinfolgend gekalkten Wandinnenflächen sowie die Dachuntersicht bleiben unverändert», so der Stadtrat. «Die Fassadenaussenseiten inklusive Sockelpartie und Sandsteingewänden sollen aus denkmalpflegerischen Gründen nur punktuell instand gesetzt werden.» Aber es gibt neu metallene Schallschutz-Läden und neue Holzfenster (allenfalls auch nur die Sanierung der bestehenden Fenster).

Beheizt wird die «Alte Reithalle» mit Fernwärme von der Eniwa (ehemals IBAarau). Im Hallenraum gibt es eine Bodenheizung. «Zusätzlich wird die Raumtemperatur dynamisch über die mechanische Lüftungsanlage gesteuert», erklärt der Stadtrat.

Demontierbare Tribünen

Wie muss man sich den 75 Meter langen Innenraum der «Alte Reithalle» vorstellen? Der Normalbetrieb sieht eine Nutzung in zwei Bereichen vor, unterteilt durch ein Foyer. In beiden Bereichen gibt es je einen mehrstöckigen Einbau – jeweils an den Stirnseiten. In ihnen werden Künstlergarderoben, diverse Nebenräume (etwa eine Teeküche) sowie die WC-Anlagen untergebracht.

Betreten wird der Raum in der Regel durch ein 12 Meter breites Foyer, das sich im Halleninnern (ungefähr Mitte) befindet. Der Theaterraum (mit einer 100er-Tribüne) liegt auf der Westseite des Foyers, der Orchesterraum (mit einer 200er-Tribüne) auf der Ostseite. «Im Rahmen der Grunddisposition sollen rund 80 Prozent der Veranstaltungen abgehalten werden, ohne dabei Foyerbereich und Tribünen stark umbauen zu müssen», heisst es in der Botschaft an die Einwohnerräte. Es ist theoretisch aber auch möglich, die Halle für Generalversammlungen oder Messen ganz leer zu räumen und Platz für maximal 1500 Personen zu schaffen. Die Kosten der Demontage werden dabei den Benutzern verrechnet.

Für die Akustik während des Orchesterbetriebs (Argovia Philharmonic) ist im Halleninnern eine schwere, demontierbare Trennwand notwendig: Sie besteht aus 63 je 50 Kilogramm schweren Elementen und kann von zwei Personen innerhalb von zwölf Stunden aufgebaut werden.

Teil des Gesamtkredites sind auch die Stallungen, in denen neben Lagerräumen eine Gastroküche entstehen soll. Zudem hat es Platz für die bestehende «Bar im Stall».

Nur fünf Parkplätze

An der unmittelbaren Umgebung der Reithalle wird wenig verändert. Im Innenhof wird der bestehende, teilweise aus grossen Steinen bestehende Boden (ein Flickwerk) durch einen ebenen, hellen Asphaltbelag ersetzt. Der Bau von Parkplätzen ist nicht vorgesehen. Es sind insgesamt nur fünf Parkfelder vorgesehen (davon drei für Invalide). «Die Lage dieser Parkfelder ist noch nicht abschliessend definiert, wobei der Bereich zwischen der Alten Reithalle und der Strasse Apfelhausenweg grundsätzlich von PW-Parkfeldern freigehalten werden muss, da sonst die LKW-Anlieferung und die Fluchtwege nicht funktionieren», schreibt der Stadtrat.

An die Gesamtausgaben von 20,45 Millionen Franken muss die Stadt 7,725 Millionen Franken beisteuern. Den Rest übernehmen der Kanton und Sponsoren. Stimmen Einwohnerrat und Volk dem Kredit bis Ende Juni zu, kann bestenfalls – wenn es keine Einsprachen gibt – im zweiten Quartal 2019 mit dem Bau begonnen werden. Die Eröffnung der «Alten Reithalle» fände dann im vierten Quartal 2020 statt.