Als der Aarauer Lukas Ruflin sein Unternehmen gründete, war es zwar an der Bahnhofstrasse 16 in Zürich eingemietet – eine der teuersten Adressen der Schweiz – und erinnerte trotzdem an eine Garagenfirma. Auf kleinstem Raum sassen dicht an dicht 45 Mitarbeiter. «Ich hielt das für eine gute Idee, um Kosten zu sparen, musste aber bei der ersten Grippewelle feststellen, dass es auch Nachteile hat», erklärte Ruflin gestern beim AKB-Anlage-Fokus. Sein Unternehmen, die Leonteq AG, nutzt komplexe Algorithmen, um für Kunden ein passendes Finanzprodukt zu finden, oder genauer: das optimale strukturierte Produkt.

Nach dem Börsencrash wollte niemand mehr etwas über Finanzprodukte hören, und schon gar nicht kaufen. Lukas Ruflin, CEO Leonteq AG

Die ersten dieser Produkte verkaufte Ruflin kurz vor der Finanzkrise und stand nach dem Bankrott von Lehman Brothers vor neuen Herausforderungen: «Niemand wollte mehr etwas über Finanzprodukte hören, und schon gar nicht kaufen.» So machte das Jungunternehmen aus der Not eine Tugend und analysierte stattdessen diejenigen Produkte, die die Kunden schon hatten. So habe man zwar nicht das grosse Geld verdient, aber gute Beziehungen zu den Kunden aufgebaut. Und was sind jetzt diese strukturierten Produkte, auf die sich die Firma spezialisiert hat? «Strukturierte Produkte sind wie Lego – sie können verschiedenfarbene Steine wählen und diese dann zusammensetzen.» Sprich: Es werden klassische Finanzanlagen (z. B. Aktien, Obligationen) mit Derivaten (z. B. Optionen) kombiniert. Sie sind besonders geeignet, wenn die Kurse nicht zu stark schwanken, weil es einen maximalen Verlust, aber auch einen maximalen Gewinn gibt. «Wenn Sie sicher sind, dass der Kurs einer Firma stark steigt, dann kaufen Sie Aktien. Erwarten Sie, dass er einbricht, dann lassen Sie Ihr Geld lieber auf dem Bankkonto. Bei einem nur leicht steigenden Kurs können die strukturierten Produkte eine gute Lösung sein.» Allerdings solle man nicht sein ganzes Vermögen investieren. «Das ist, wie wenn Sie bei einer Party statt der Vor- und Hauptspeise ausschliesslich Kuchen essen.» Oder wie es Börsenexperte François Bloch später an diesem Abend ausdrückte: «Der gute Mix macht es aus.»

Wirtschaftlich gesehen wird der Brexit wohl keine Riesengeschichte. Die Probleme werden hauptsächlich logistischer Art sein. René Chopard, stv. Direktionspräsident Aargauische Kantonalbank