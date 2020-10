Warum die Bauarbeiter mitten im Fluss Tetris spielen

Fast unbemerkt ist der erste Teil der neuen Aarebrücke (Projektname: Pont Neuf) betoniert worden: Im Süden der Baustelle steht bereits die Hinterseite eines Widerlagers. All jene, die eine mausgraue Brücke befürchtet haben, können aufatmen: Die Wand ist nach zahlreichen Farbversuchen jetzt tatsächlich gelb-bräunlich – wie in den Abstimmungsunterlagen versprochen.

Für die Baustellen-Zuschauer gibt es im Moment sowieso viel zu sehen und zu hören. Derzeit wird der sogenannte Dienststeg erstellt. Er ist der Boden des Leergerüsts, auf das dann die Schalung fürs Betonieren der neuen Brücke kommt. Am Nordufer werden dafür geräuschvoll Rohre gerammt – mit 25 Metern viel tiefer als ursprünglich geplant. «Bei den Rammarbeiten im südlichen Teil hat sich gezeigt, dass die Tragfähigkeit des Bodens nicht gegeben ist», sagt Projektleiter Roberto Scappaticci. Deshalb gehen wir nun tiefer; bis auf den Fels. Dazu mussten die Rohre bis zu zehn Meter verlängert werden.»

Eigentlich wäre geplant gewesen, den ganzen Dienststeg von Süden her zu bauen. Aber jetzt wird im Norden doch schon gearbeitet. «Wir müssen am Südende anfangen zu betonieren, deshalb haben wir den Raupenbagger für die Rammarbeiten in den Norden verschoben», sagt Scappaticci. «Er wäre sonst im Weg gewesen.»



Spektakulär ist im Moment vor allem die grosse Wanne mitten im Fluss. Spundwände, neun Meter tief in den Grund gerammt, formen ein Becken. Darin steht das Wasser nur etwa 30 Zentimeter tief, während ausserhalb der Spundwände die Aare in fünf bis sechs Metern Höhe vorbeirauscht. 15 Pumpen befördern insgesamt 30’000 Liter Wasser pro Minute aus der Wanne.