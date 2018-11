Gemeinderat und Einwohnerrat Buchs sind überzeugt: Jetzt braucht es eine Radikalkur, eine Steuererhöhung von 100 auf 108 Prozent. Ein Steuerprozent entspricht in Buchs etwa 150'000 Franken. Die Buchser sollen also nächstes Jahr rund 1,2 Millionen Franken mehr Steuern bezahlen. Allerdings nur dann, wenn sie am 25. November an der Urne der Erhöhung zustimmen. Der Gemeinderat versucht Überzeugungsarbeit zu leisten. Mit dem Interview heute in der AZ und mit einer Informationsveranstaltung morgen Donnerstag (19.30 Uhr im Gemeindesaal).

Hand aufs Herz: Die Gemeinde Buchs lebt seit vielen Jahren über Ihren Verhältnissen?

Urs Affolter: So würde ich das nicht sagen. Es ist uns jahrzehntelang sehr gut gegangen. Wir hatten alles, konnten alles finanzieren und die Schulden, die wir einmal hatten, wieder deutlich abbauen. Mehr noch: Der Einwohnerrat hat den Steuerfuss sogar gesenkt. Man hat dabei etwas zu wenig im Auge behalten, dass es, namentlich im Bildungsbereich, bei der baulichen Infrastruktur, einen grossen Finanzbedarf gibt. Das ist nicht nur für Buchs, sondern auch in anderen Gemeinden der Fall. Bei uns kam erschwerend dazu, dass wegen der damaligen Kreisschule Rohr-Buchs die Schulanlagen nicht im Verantwortungsbereich der Einwohnergemeinde lagen.

Wie hoch ist die Pro-Kopf-Verschuldung in Buchs?

Tony Süess: Gemäss dem Budget 2019 liegt sie bei rund 2000 Franken.

Also unter dem vom Kanton postulierten Grenzwert von 2500 Franken.

Süess: Wegen der hohen Investitionstätigkeit steigt der Wert bis ins Jahr 2022 an. Wir überschreiten dann die Verschuldungsgrenze während einer begrenzten Zeit um 1000 Franken und nehmen in Kauf, dass es maximal 3500 Franken sind.