«Warum ausgerechnet Härdöpfel?» – der Lockdown weckt Erinnerungen an den August 1939, als der Zweite Weltkrieg begann

Sie habe ihren Augen kaum getraut, sagt die Frau und kommt an den Gartenhag. «In der Zeitung stand, dass am Markt in Aarau noch vor 10 Uhr die Kartoffeln ausverkauft waren.» 100 Kilogramm, weg innert ein paar Stunden. Die Frau schüttelt ungläubig den Kopf. «Warum den ausgerechnet Härdöpfel? Das ist doch das Letzte, was man hamstern muss. Wenn es etwas immer gibt, dann Härdöpfel.»

Die Frau weiss, wovon sie spricht. Verena Baumberger, Jahrgang 1927. Zwölf Jahre alt war sie, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Erlebt hat sie ihn zwar in Winterthur, erst seit 1954 wohnt sie in der Region, seit 1958 in Aarau, im Scheibenschachen. Aber es sei ja allen gleich ergangen damals, landauf, landab. An Szenarien wie die aktuellen, an leergekaufte Läden, an Hamsterkäufe, kann sich Verena Baumberger nicht erinnern. Nicht nur, weil praktisch alle auf den Ertrag ihres Pflanzblätz zurückgreifen konnten.

Notvorrat verordnet – aber nicht alle halten sich dran

Das Eidgenössische Volksdepartement hatte bereits im April 1939 angeordnet, einen «eisernen Vorrat» an Nahrungsmitteln anzulegen. «Leider fand dieser Aufruf viel zu wenig Beachtung», schrieb Willi Gautschi in der «Geschichte des Kantons Aargau» (Band 3: 1885 - 1953). «Es gab viele Leute, die an den Ernst der Zeit nicht glauben wollten», so Gautschis Ausführungen weiter. Bei Kriegsausbruch und der plötzlich erlassenen Bezugssperre am 28. August 1939 habe sich gezeigt, dass viele Haushaltungen es versäumt hatten, ausreichende Vorräte anzulegen. So wurden im Kanton Aargau im September und Oktober knapp 24000 sogenannte «blaue Karten» verteilt, mittels denen der Bezug eines Notvorrats für zwei Monate möglich war.