Das Geschäftsjahr wird per Ende Juni abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass die Betriebseinschränkungen und die Bewältigung von Kinderkrankheiten nach der 20,7 Millionen Franken teuren Totalsanierung für die Keba eine schwere finanzielle Last sind.

Es gibt Leute, die glauben, dass das Problem am besten zu lösen wäre, wenn man sich auf ein Gutachten und die von ihm vorgeschlagenen Massnahmen einigen könnte. Aus Sicht der Anwohner geht es primär um die Trainingsfelder der Fussballer respektive deren Pflege. Ein Streitpunkt ist etwa der fast 20 Jahre alte, vergleichsweise laute Rasenmäher. Bisher weigerte sich die Platzgenossenschaft Brügglifeld, ihn durch einen modernen Elektromäher zu ersetzen. Die Bereitschaft, über den Schatten zu springen, scheint sich bei allen Parteien in Grenzen zu halten. Es würde an ein Wunder grenzen, wenn der Gemeinderat Suhr noch dieses Jahr über das Baugesuch entscheiden könnte. Die Durststrecke für die Keba geht also weiter.