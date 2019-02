Es gibt 21 Wohnungen mit 2,5 Zimmern, sieben mit 3,5 Zimmern und eine 1-Zimmer-Wohnung; ausserdem zwei nicht barrierefreie Gästezimmer, die meistens von Angehörigen genutzt werden. Derzeit sind insgesamt sieben Wohnungen nicht besetzt. Im Extremfall, 2018, waren es ganze zehn. «Das war eine absolute Ausnahmesituation», betont Rickenbacher. «Wir hatten innert eines Jahres acht Todesfälle und entsprechende Leerstände.»

Es gibt eine Warteliste, auf der rund zwei Dutzend Namen stehen. Diese Personen haben laut Rickenbacher alle grosses Interesse, dereinst im Seniorenzentrum zu leben – «sobald ihre gesundheitliche und persönliche Situation diesen Schritt erfordert», so Rickenbacher.

Wie sieht es finanziell aus?

In der Botschaft des Einwohnerrats und in den Medien sei das Seniorenzentrum dargestellt worden, «als würden wir finanziell aus dem letzten Loch pfeifen», so Max Rickenbacher. Das stimme nicht. Zwar hat das Seniorenzentrum drei Jahre lang – 2015, 2016 und 2017 – rote Zahlen im mittleren fünfstelligen Bereich geschrieben, was zuvor nie vorgekommen ist. 2018 resultierte wieder ein Mini-Plus von etwa 1000 Franken. Auch, weil die Betriebsgenossenschaft mit der bisherigen Liegenschaftseigentümerin, der Swiss Re, eine Mietzinsreduktion ausgehandelt hat. «Statt der rund 631'000 Franken, die auf dem Mietvertrag stehen, zahlte die Betriebsgenossenschaft ab Februar 2018 – und nicht wie behauptet seit drei Jahren – rund 100'000 Franken weniger», so Rickenbacher. Dies komme «einem Angleichen an eine marktübliche Miete» gleich. Insgesamt, betont der Genossenschaftspräsident, könne sich die Entwicklung 2018 «durchaus sehen lassen».

Der Stadtrat spricht in der Einwohnerratsbotschaft davon, bald nach dem Kauf der Liegenschaft die Auflösung der Betriebsgenossenschaft angehen zu wollen. «Angesichts der positiven Entwicklung befürwortet die Stadt inzwischen die Weiterführung des Seniorenzentrums», so Rickenbacher. «Welchen Mietzins die Stadt von der Genossenschaft verlangen würde – den auf dem bisherigen Vertrag stehenden oder den einer Marktmiete entsprechenden Betrag – ist noch unklar.»