Wald XXL-Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal: Im ersten Jahr 500 000 Liter Heizöl gespart Vor über einem Jahr hat der Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal seinen Betrieb aufgenommen. Die Betriebsleiter ziehen eine positive erste Bilanz.

Die zwei Förster Urs Gsell (hinten links) und Daniel Zehnder (Dritter von links) bewirtschaften mit ihrem Team 1041 Hektaren öffentlichen Waldes und 470 Hektaren Privatwald. Bild: zvg/Manfred Utzinger

Am 1. Januar 2022 war es nach langem Zittern so weit: Der damals neu gegründete Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal nahm seine Arbeit auf. Entstanden ist er aus dem Wunsch der acht Gemeinden Hirschthal, Kirchleerau, Moosleerau, Muhen, Schlossrued, Schöftland und Staffelbach, einen gemeinsamen Forstbetrieb zu lancieren. Eigentlich hätten Reitnau und Schmiedrued ebenfalls dabei sein sollen, die beiden Gemeinden stiegen – genau wie Holziken – aber vorzeitig aus. Besonders die Kosten und Angst um die Selbstbestimmung der Gemeinden gaben dort zu reden.

Die Mega-Fusion kam am Ende doch noch zustande, der Forstbetrieb ist inzwischen schon über ein Jahr alt. Man habe das erste Betriebsjahr mit Bravour gemeistert, verkünden Betriebsleiter Urs Gsell und sein Stellvertreter Daniel Zehnder in einer Mitteilung. Das Team besteht nach wie vor aus zwölf Personen: zwei Förstern, sechs Forstwarten, zwei Lernenden und zwei Försterpraktikanten. Zusammen bewirtschaften sie insgesamt 1041 Hektaren Ortsbürgerwald und 470 Hektaren Privatwald. Also alles in allem 1511 Hektaren Wald, das sind fast 1100 Durchschnitts-Fussballfelder.

Von der Nachfrage nach Brennholz überrumpelt

Als eine der Herausforderungen des vergangenen Jahres benennen Gsell und Zehnder die enorme Nachfrage nach Brennholz. Die stieg an, weil sich letztes Jahr viele Menschen ob der drohenden Energiemangellage einen Holzofen gekauft hatten: «Die gesamte Forstbranche wurde überrumpelt, muss doch das Brennholz im Idealfall zwei Jahre lang gelagert werden.» Von der Online-Bestellmöglichkeit des Betriebs sei entsprechend rege Gebrauch gemacht worden.

Auch Holzschnitzel hat der Betrieb im letzten Jahr eine Menge verkauft: Stolze 5879 Kubikmeter Holzschnitzel, damit habe man ordentlich fossile Brennstoffe gespart: «Dies entspricht der Menge von 500 000 Liter Heizöl oder 15 Tanklastwagen.»

Nicht alles war gut: Die dickste Eiche in Schöftland ist im letzten Jahr umgefallen. Ohne Fremdeinwirkung, heisst es im Bericht. Bild: zvg

Arbeiten für Dritte und gemeinnützige Aufgaben nebenbei

Daneben erledigt der Betrieb Arbeiten für Dritte: Vor allem von Einwohnergemeinden und vom Kanton. Auch die Gartenholzerei sei vermehrt nachgefragt worden.

Der Forstbetrieb Suhrental-Ruedertal finanziert sich grundsätzlich selbstständig durch seine Tätigkeit. Gleichzeitig bezahlen die Mitgliedsgemeinden einen Sockelbetrag. Dank dem Betrag konnte der Betrieb wertvolle Aufgaben für die Allgemeinheit erfüllen, heisst es weiter: Die Liste sei lang und reiche vom Unterhalt der Forststrassen über den Unterhalt diverser Feuerstellen im Wald bis hin zur Bekämpfung von Neophyten und der Neugestaltung von Naturschutzgebieten.