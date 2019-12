Vorzeige-Einsprecher wirft das Handtuch: Albert Rüetschi gibt Kampf gegen Stadion auf

In den letzten vier Wochen gab es viele positive Nachrichten zum Stadion-Projekt. Und einen, der mit seiner juristischen Kriegserklärung nervte: Albert Rüetschi machte sich am Tag, an dem die Aarauer die beiden Stadion-Vorlagen mit je 60 Prozent Ja genehmigten, zum Vorzeige-Einsprecher.

Jetzt gibt er auf: «Zum Schutz meiner Familie, meines Arbeitgebers und meines Privatlebens habe ich mich entschlossen, mich per sofort aus dem Vorstand des Vereins Torfeld Süd zurück zu ziehen und werde mich persönlich in Zukunft an keinen juristischen oder medialen Massnahmen gegen das Projekt beteiligen.»

In der Rolle als Anwohner

Er musste in den letzten Wochen und Tagen viel einstecken. Offensichtlich viel mehr, als die Öffentlichkeit mitbekommen hat – und das war schon einiges. Am Montag distanzierten sich seine Parteifreunde von ihm. Die Grünen erklärten im Einwohnerrat:

«Unsere Fraktion und der Vorstand der Grünen Aarau möchten euch hier und heute mitteilen, dass es sich dabei um eine absolut private Aktion dieses Mitglieds in seiner Rolle als Anwohner handelt.» Und: «Wir als Fraktion und Partei tragen dieses Vorgehen auf dem Rechtsweg in keiner Art und Weise mit!»