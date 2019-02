Die Rammarbeiten neigten sich am Dienstagabend langsam dem Ende entgegen. Seit dem Montag (dann bis 22 Uhr) hatten die Anwohner einen Vorgeschmack darauf bekommen, was sie beim Bau des «Pont Neuf» an Lärm erwarten wird. Reklamationen habe es aber keine gegeben, betonte Mayor Gross. Der Einsatz war für die Armee wegen des urbanen Umfelds etwas spezielles. Ihre Brücke wird extrem belastbar sein: Man kann sie mit 70 Tonnen schweren Fahrzeugen (also Panzern) befahren. Das reicht bei weitem für den schwersten Turner, der unterwegs ist zum Zeltlager in Erlinsbach.