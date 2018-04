Am 19. Mai 1418, also vor 600 Jahren, betrat zum ersten und bisher einzigen Mal ein Papst Aarauer Stadtgebiet und verbrachte hier eine Nacht. Das Kirchenoberhaupt befand sich auf dem Rückweg vom Konzil zu Konstanz in seine Heimat nach Rom und dürfte von der hiesigen Bürgerschaft festlich empfangen worden sein. Schultheiss und Rat allerdings zeigten sich beim offiziellen Mahl mit dem Papst ziemlich knausrig und offerierten dem hohen Gast als einheimische Spezialität einen einfachen und dicken «Bappe», was noch Generationen später in Aargauer Schwesterstädten für viel Spott sorgte.

Schutz für Kloster in der Halde

Mit der Wahl von Oddo di Colonna, Spross eines stadtrömischen Adelsgeschlechts, am 11. November 1417 endete die streitbare Epoche des Schismas innerhalb der römisch-katholischen Kirche. Der neue, knapp 50-jährige Papst nahm den Namen Martin V. an und machte sich am 22. April 1418, nach dem feierlichen Schluss des Konzils in Konstanz, auf den Heimweg. Die Reise führte über Schaffhausen nach Baden und weiter durch das Mittelland über Solothurn und Bern an den Genfersee.

Bereits vor seiner Ankunft in Aarau am 19. Mai hatte Martin V. das Frauenkloster St. Ursula in der Halde ausdrücklich «unter seinen Schutz genommen und den Nonnen die bisherigen Freiheiten und Güter in einer Urkunde bestätigt», schreibt Georg Boner in der Geschichte der Stadt Aarau von 1978. St. Ursula erlebte in dieser Zeit unter dem erfolgreichen Priorat von Anna Zürcher seine Blütezeit, ehe es Jahrzehnte später, wohl noch vor der Reformation von 1528, von der Bildfläche verschwand.

Der Aarauer Hauptmann und Gemeinderat Christian Oelhafen hat das epochale Ereignis in die erste gedruckten «Chronik der Stadt Aarau» im Jahre 1840 aufgenommen, allerdings unter der Jahrzahl 1416, was nachweislich nicht stimmen kann, erfolgte doch die Wahl erst im Spätherbst, nämlich am Martinstag anno 1417. Immerhin berichtet Oelhafen von der päpstlichen Reise «durch’s Aargau» und von den kulinarischen Überraschungen für den hohen Gast. Dieser soll in Brugg mit Kirschen, in Zofingen «mit einem fetten grossen Ochsen, bekränzt und mit vergoldeten Hörnern» und in Aarau mit «weissem Brey regaliert» respektive verpflegt worden sein. «Von da an», schreibt Oelhafen scherzhaft weiter, «heissen die Brugger «Kriesisüpp- ler», die Aarauer «Pappehauer» und die Zofinger «Ochsen».

«Bappehauer, Beerebiisser ...»

Diese Geschichte nimmt auch der Aarauer Lehrer und Historiker Paul Erismann im Buch «700 Jahre Aarau» von 1948 auf und erweitert sie. In Lenzburg nämlich soll dem Heiligen Vater «wohlriechender Zieger» aufgetischt worden sein. Und auch das Aarauer Papst-Menü wird genauer beschrieben, wurde doch «eine Schüssel währschaften Hafermuses» vorgesetzt, «so dick gekocht, dass die Löffel der tafelnden Eminenzen darin stecken blieben».

Dieser «Bappe» soll laut Erismann den Aarauern den Spottnamen «Bappehauer» eingetragen haben, den sie «beim Zusammentreffen mit Nachbarn oft genug zu hören bekamen». Die Kinder kannten noch bis ins 20. Jahrhundert hinein den ominösen Vierzeiler: «Aarauer, Bappehauer, Beerebiisser, Hoseschiisser.» Heute ist dieser Spruch nicht mehr gebräuchlich und damit verloren gegangen.

Ort des Nachtlagers unbekannt

Nicht überliefert ist, wo der kirchliche Würdenträger mit seinem Gefolge in der kleinen Berner Munizipalstadt ein Nachtlager fand. Hartnäckig überliefert wird als Übernachtungsort der Gasthof zur Krone, dieser erscheint aber zur fraglichen Zeit noch nicht in einem Ratsmanual. Im Gegensatz zu Oeristeins Herberge in der Vorstadt (später Wildenmann).

Möglich wäre auch eine private Unterbringung in einem Bürger- oder kirchlichen Haus, vielleicht im Turm Rore, der erst ab 1515 als Rathaus diente und 1418 noch vom niederen Adel bewohnt wurde.

Sicher ist hingegen, dass sich Martin V. vom bescheidenen «Bappe»-Mahl nicht die Laune verderben liess und unmittelbar nach der Abreise aus Aarau zu Gunsten des 1415 bei der Eroberung der Stadt durch Berner Truppen zerstörten Spitals in der Vorstadt (heute Saxer-Haus) einen Ablassbrief ausstellte, der den Wiederaufbau befördern sollte.

Erneuerer Roms und des Vatikans

Martin V. galt als erster Renaissance-Papst, der sich an den Wiederaufbau der heruntergekommenen Stadt Rom und des ebenso maroden Kirchenstaates machte und bedeutende Künstler an seinen Hof holte. Er starb am 20. Februar 1431 im Amt in Rom.