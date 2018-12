Doch jetzt ist die Zeit reif. Zusammen mit seiner Frau wagt Sultan jetzt den grossen Schritt. «Wir bieten Alltagsgerichte aus Bangladesch und Indien an», sagt Sultan. Alltäglich, aber nicht unspektakulär. «Meine Rezepte sind alte Familienrezepte, die seit Generationen weitergegeben werden», sagt Sultan sichtlich stolz. Rezepte, die man in keinem Kochbuch findet, sondern nur in Sultans Kopf.

Jetzt tut er, wozu ihm Gäste und Freunde seit Jahren raten – und was auch ihn schon lange reizt. «Bislang war aber einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt», sagt er. Ihm fehlte lange seine Frau Thamina (32) zur Unterstützung; sie kam erst 2015 in die Schweiz, zusammen mit dem ersten gemeinsamen Sohn (heute 12), vor zwei Jahren sind die beiden nochmals Eltern geworden.

Es gibt wohl nur wenige in der Stadt, die noch nie etwas von ihm gegessen haben. Der Mann, den alle nur Sultan nennen, hat die letzten elf Jahre hinter Aarauer Küchenzeilen und Bartresen gestanden: Erst fünf Jahre im «Gossip» an der Rathausgasse, die letzten sieben Jahre im «Signor Rossi» an der Laurenzentorgasse. Seine allerersten Erfahrungen in einer Schweizer Küche hatte Sultan 2013 gar bei Hotelkönigin Ljuba Manz im 4-Sterne-Hotel St. Gotthard in Zürich gemacht, wo er eineinhalb Jahre lang arbeitete.

So kurz vor der Eröffnung ist die Aufregung gross. In den letzten Wochen ist im Lokal einiges passiert, vieles musste umgebaut und ersetzt werden. Apropos: Bleiben wird übrigens der Name, die «Halde» bleibt die «Halde». «Dieser Name hat eine 40-jährige Geschichte, so etwas darf man nicht verändern», sagt Sultan. Dass er nun Teil dieser Geschichte wird, freut ihn sehr. «Ich liebe Aarau und die Altstadt ganz besonders», sagt er. «Dass ich hier nach 15 Jahren in der Schweiz meinen Traum verwirklichen kann, ist grossartig.»

Eröffnungsapéro am 1. Dezember, ab 17 Uhr. Regulärer Betrieb ab Freitag, 7. Dezember, 17 Uhr. Öffnungszeiten: Di bis Fr 9 bis 14 Uhr und 17 bis 24 Uhr / Sa und So 11 bis 14 Uhr, 17 bis 24 Uhr. Küche Di bis So jeweils von 11.30 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr. www.halde20.ch