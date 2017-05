Dreizehn Jahre lang hatte Irene Fasolin den Bibersteiner Schlossladen geführt – nun hat sie den Ruhestand angetreten und einer neuen Kraft Platz gemacht: Sandra Vogel (39). Die Safenwilerin hat vorher bei der Migros Entfelden gearbeitet. Weil im Schlossladen eine Mitarbeiterin ausfiel, trat sie ihre neue Stelle spontan sogar einen Monat früher an als geplant. «Es gefällt mir sehr gut», sagt sie.

Die grösste Herausforderung sei die Vielfältigkeit ihres neuen Jobs, die sie nicht gewohnt war: Die Leiterin des Schlossladens – ein Betrieb der Stiftung Schloss Biberstein für Menschen mit Behinderung – hat nämlich ein sehr breites Tätigkeitsfeld. Sie muss nicht nur verkaufen, sondern auch den Einkauf selber organisieren, die Post-Agentur und das integrierte Café bedienen sowie die Mitarbeitenden führen. Letztere sind insbesondere auch «Betreute» der Stiftung. Vier von ihnen arbeiten im Schlossladen, meistens Teilzeit. «In diese Aufgabe musste ich erst reinwachsen», sagt Sandra Vogel, die betont, mittlerweile sei ihr das gut gelungen.

Holzofenbrot und Hochprozentiges

Entstanden ist das Schlosslädeli ursprünglich, weil der frühere Hauswart, ein gelernter Bäcker, angefangen hatte, im Schloss Brot zu backen. Eigenhändig renovierte er dafür den ehemaligen Schweinestall des Bauernbetriebs nebenan. Weil es im Dorf immer so gut nach frischem Brot roch, kamen die Bibersteiner bald mit der Bitte an, die Stiftung möge ihre Backwaren doch verkaufen. Das tat sie dann auch – anfangs (1988) mit einem kleinen Stand – ab 2007 dann mit dem ausgebauten heutigen Schlossladen. Er entstand im ehemaligen Kuh- und Pferdestall sowie in der Tenne.

Hier verkauft die Stiftung ihre eigenen Produkte. Zum Beispiel die handgemachten Serviettenringe aus Holz, die schön gestalteten Karten, das Kinderspielzeug oder die Kerzenständer. Aber auch die immer noch hauseigenen Backwaren: gluschtige Erdbeertörtli haben im Moment Saison. Eines der bestverkauften Produkte ist immer noch das frische Holzofenbrot. Das gibt es dunkel oder hell. Auch der Wein, von der Stiftung selber hergestellt, wird hauptsächlich im Schlossladen abgesetzt. «Ganz speziell gut verkaufen wir unseren eigenen Grappa, den wir aber aus Markenschutzgründen nicht so nennen dürfen», verrät Stiftungsleiter André Hug. Der Brand heisst darum «Rossinello». Er enthält Rosinen, die unten in der Flasche schwimmen. Auch ein Schaumwein wird hergestellt. Und neuerdings gibts sogar jeden Mittwoch frische Pasta zu kaufen. Hinzu kommen Fremdprodukte für den täglichen Bedarf. «Bei uns kann man im Prinzip den ganzen Wocheneinkauf erledigen», sagt André Hug.

Laden ist kaum rentabel

«Wir haben eine treue Stammkundschaft, die aber gerne etwas grösser sein dürfte», sagt Simon Sage, Bereichsleiter Hauswirtschaft bei der Stiftung Schloss Biberstein. Als stiftungseigener Betrieb muss das Lädeli nicht unbedingt gewinnbringend sein, es wäre aber wünschenswert. Und im Moment können die Ausgaben bei einem Jahresumsatz von etwa 700 000 Franken gerade so gedeckt werden. Letztes Jahr fragte die Stiftung bei Volg und Spar an, ob eine Kooperation möglich wäre. Beide Detaillisten gehen aber erst darauf ein, wenn die Stiftung mit Fremdprodukten – also allem, was nicht von der Stiftung selber hergestellt wird – einen gewissen Mindestumsatz erreicht. Und das tut sie nicht. «Wir würden gerne mit einem dieser Partner wachsen», sagt André Hug, «aber beide wollen, dass wir zuerst wachsen, bevor sie an einer Partnerschaft interessiert sind.»

Der Schlossladen versucht also weiter, mehr Kunden anzulocken. Vor einiger Zeit, im Juni 2016, trat die Gemeindeverwaltung die Postagentur an den Laden ab. Dies in der Hoffnung, sie bringe mehr Frequenzen. Und auf mehrfachen Kundenwunsch richtete der Laden eine Café-Ecke ein. Beides hat bisher nicht zum gewünschten Erfolg verholfen. «Wir optimieren unser Sortiment weiter», sagt Simon Sage. Und Stiftungsleiter André Hug ergänzt: «Wir wollen, dass es fägt!»