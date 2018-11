Am Mittwochmittag ist es in Aarau an der Weihermattstrasse zu einem Unfall gekommen. Eine 59-jährige Velofahrerin gab gegenüber der Kantonspolizei Aargau an, sie sei um 12.10 Uhr mit ihrem Fahrrad von einem silberfarbigen Auto abgedrängt worden und gestürzt. Die unbekannte Autofahrerin habe ihren Wagen gewendet.

Die Velofahrerin zog sich Prellungen und Schürfungen zu. Die Polizei sucht Zeugen (Tel. 062 836 55 55).

