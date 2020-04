Volksentscheide zu Zukunftsraum wegen Corona vertagt

Aus Sicht der Initianten ist nur noch so viel klar: «Der mögliche Inkraftsetzungstermin vom 1. Januar 2026 ist weiterhin gültig», heisst es in einer Medienmitteilung, in der die coronabedingte Verschiebung der Juni-Abstimmungen über das Fusionsprojekt im Raum Aarau angekündigt wird.