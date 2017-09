Ein 31-jähriger Autofahrer fuhr einem auf dem Pannenstreifen stehenden Fahrzeug ins Heck. Der Unfall ereignete sich am Samstanachmittag kurz vor 16:30 Uhr auf der Autobahn T5 in Richtung Brugg auf der Höhe von Hunzenschwil. Dies teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit.

Im Pannenfahrzeug habe sich eine 26-jährige Automobilistin mit zwei Kindern im Alter von 8 und 9 Jahren befunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursache die Situation nicht rechtzeitig erkannt hat.

Alle verletzt

Die 26-jährige Kosovarin und ihr 9-jähriger Sohn sowie der Unfallfahrer erlitten leichte Verletzungen. Das 8-jährige Mädchen hingegen, erlitt durch die Kollision schwere Verletzungen und musste mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Die Autobahn blieb während der Bergungsarbeiten und der Tatbestandsaufnahme durch die Polizei bis 18 Uhr gesperrt, und zwar in beiden Richtungen. Um 19 Uhr konnte auch die Fahrbahn Richtung Brugg wieder freigegeben werden.

Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete gemäss Polizeiangaben eine Strafuntersuchung. Bei beiden beteiligten Lenkern wurde vorsorglich eine Blut- und

Urinentnahme angeordnet. Die Kantonspolizei nahm dem 31-jährigen Kosovaren aus

der Region den Führerausweis ab.

Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt einige tausend Franken.

(ldu/jk)