Jetzt ist klar, wie der Suhrer Gemeinderat dafür sorgen will, dass auf der Ringstrasse dereinst Tempo 30 eingehalten wird. Die baulichen Massnahmen, die der Gemeinderat bewilligt hat, umfassen vier «Kissen» – in der Fachsprache «Vertikalversätze» genannt. Das teilt auf Anfrage der AZ Dunja Koch, Suhrs stellvertretende Bauverwalterin, mit.

Im Frühjahr hatte die Signalisation «Zone 30» für das Quartier Helgenfeld – inklusive Ringstrasse – öffentlich aufgelegen. Im Wohnquartier hatte ein Gutachten bauliche Massnahmen als überflüssig taxiert, da hier heute schon ein tieferes Tempo üblich sei. Auf der Ringstrasse dagegen, die via Wältimatt in Richtung Oberentfelden und Suhrentalstrasse führt, sind Verkehrsberuhigungselemente vorgesehen. Die Ringstrasse dient faktisch als Südumfahrung Suhrs. Bis auf einen kurzen Abschnitt mit einer Velowegquerung, auf dem seit kurzem Tempo 30 signalisiert ist, gilt auf der Ringstrasse Tempo 50.

In der bis zum 2. Mai dauernden Auflagefrist gingen fünf Einwendungen ein. Sie richteten sich aber nicht gegen die Geschwindigkeitsreduktion an sich, sondern gegen die geplanten baulichen Massnahmen. Schon damals war von Vertikalversätzen die Rede gewesen.

Mehr als bloss ein Schild nötig

«Nur Tempo 30 zu signalisieren, genügt nicht», stellt Dunja Koch fest. Auf einer geraden Strasse, wie es die Ringstrasse sei, werde ohne Tempo senkende bauliche Massnahmen zu schnell gefahren. Offenbar wurde in einem früheren Stadium als Alternative zu den «Kissen» die Ausscheidung eines Teils des Strassenraums für Parkfelder diskutiert. Für den Verkehr auf der Ringstrasse hätte das einen schlangenförmigen Kurs bedeutet. Erfahrungsgemäss ist diese Variante ein Problem für den landwirtschaftlichen Verkehr und für Lastenzüge. Von Einwenderseite, lässt Koch durchblicken, sei eine solche Lösung als schlecht beurteilt worden.

Schwellen und «Kissen» werden von Lastwagenchauffeuren, die sich um die Stossdämpfer sorgen, auch nicht besonders geschätzt. Heutzutage, sagt dazu Dunja Koch, würden Vertikalversätze jedoch so ausgebildet, «dass sie mit 30 km/h ohne Komforteinbusse befahren werden können».

Laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung (bfu) müssen mehrere «Kissen» in gewissen Abständen auf einander folgen, wenn das Geschwindigkeitsniveau nicht nur punktuell, sondern auf einem ganzen Streckenabschnitt gesenkt werden soll. In diesem Sinn sollen auf der Ringstrasse, wie Koch ausführt, insgesamt vier «Kissen» platziert werden – je eines an den beiden Enden der Zone 30 und zwei in regelmässigen Abständen dazwischen.

In Suhr muss man jetzt noch das Verstreichen der 30-tägigen Einsprachefrist abwarten. Anschliessend werde man sich zügig an die Umsetzung der Massnahmen machen, sagt Dunja Koch. Läuft alles rund, sollten die baulichen Massnahmen und die Signalisation «Zone 30» im nächsten Frühjahr realisiert werden können.

Route unattraktiv machen

Die mit baulichen Massnahmen erzwungene Temporeduktion soll die Ringstrasse für den motorisierten Verkehr unattraktiv machen. Ziel ist es, den Verkehr von Gränichen nach Entfelden und umgekehrt möglichst von der Ringstrasse abzuziehen und über den Knoten «Kreuz» – Bernstrasse West zu leiten. Während der aktuellen Sanierung der Kantonsstrassen (Tramstrasse, Bernstrasse) ist es genau umgekehrt: Selbst das Lastwagenfahrverbot auf der Achse Ringstrasse – Wältimatt musste aufgehoben werden, um das Dorfzentrum vom Stau zu entlasten. Das dem Projekt «Zone 30 im Helgenfeld» zugrunde liegende Gutachten geht davon aus, dass Suhrs südlichstes Wohnquartier durch die Temporeduktion entlastet wird. Demgegenüber seien in den benachbarten Quartieren und auf dem übergeordneten Strassennetz keine negativen Auswirkungen zu erwarten.