Von den 40 Buchser Einwohnerräten treten 8 nicht mehr zur Wiederwahl an. Insgesamt möchten 85 Frauen und Männer gewählt werden. Darunter auch Prominente, wie der ehemalige Grossrat Wolfgang Schibler, der seit ein paar Monaten die SP-Ortspartei präsidiert. Die SVP stellte bisher mit 13 Mitgliedern die grösste Fraktion (sie hat mit 4 auch am meisten Rücktritte). Die FDP hat 10 Sitze, die SP 6 Sitze, die EVP 4 Sitze, die CVP 4 Sitze und die Grünen 3 Sitze. Mit den Grünliberalen tritt eine Partei zum ersten Mal an. Und Reto Fischer hat als Parteiloser eine Ein-Mann-Liste.