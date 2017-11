Es ist passiert. Man steckt fest. Bauch an Rücken, Rücken an Bauch, Schulter an Schulter. Nichts geht mehr. «Das isch jo ned normal das Gmoscht», seufzt die Frau im Nacken, «und das so früeh am Morge.» Die Freundin nimmts gelassen, so müsse man wenigstens nicht frieren. Doch, beharrt die andere, sie habe nämlich kalte Füsse.