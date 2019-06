Während die meisten «an den Familientisch zurückkehren» oder sich in einer der «vielen Gaststätten verpflegen», hätten die Mitarbeiter der «modernen Industriebetriebe» die «Vorzüge eines Personalrestaurants».

Nach einem Ausflug ins «breite und zukunftsfreudige Bildungsangebot» («moderne Gewerbeschulen») und ins «leistungsfähige Einkaufszentrum» geht es von der Arbeit in «einem der modernen Hochhäuser» in die Mittagspause.

Das Wort «modern» fällt im Anschluss auffallend oft. Zum Beispiel, wenn es um die damals «grösste Wohnbaustelle der Schweiz» geht. Damals war die «Staumauer» in der Telli gerade im Bau. Hier entstehe «eine moderne Satellitenstadt für 4500 Einwohner», kommentiert der Sprecher.

1972 fand letztmals ein Eidgenössisches Turnfest in Aarau statt. Der Schweizerische Turnverband (ebenfalls mit Sitz in Aarau) ist ins Archiv gestiegen und hat unter anderem diese Perle herausgefischt: einen Film über das Turnfest '72, der mit einem sechseinhalb Minuten langen Porträt der Stadt beginnt.

Von den Freizeitangeboten wird das «prächtige Schwimmbad» oder das Leichtathletikstadion mit seinen «modernsten Anlagen» lobend erwähnt. Sogar der «Wildpark des Roggenhausens» wird nicht ausgelassen. Die so nahe Natur sei der «Vorzug der Kleinstadt».

Und wenn die Kamera zum Feierabend an die Aare schwenkt, sich durchs Weiden-Dickicht schlägt und den Schwan einfängt, der dort am Ufer steht wie eh und je, dann sieht die Vergangenheit plötzlich gar nicht mehr so anders aus als die Gegenwart.

