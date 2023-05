Vernehmlassung Das bringt der Fahrplanwechsel im Raum Aarau und Lenzburg Mehr Busse für die Barmelweid sowie Verbindungen für Nachtschwärmer und frühe Vögel sind ab Dezember vorgesehen. Die Vernehmlassung zum Fahrplanwechsel läuft nun.

In der Region Aarau gibt es bessere Busverbindungen. Bild: Michael Küng

Um genau 19.53 Uhr fährt abends der letzte Bus von der Klinik Barmelweid hinunter ins Tal. Das passt, so erzählt es Klinik-Sprecherin Martha Brem, aber nicht auf die Schichtwechsel. Für manche Mitarbeitende sei es dann sehr knapp geworden, den Bus noch zu erwischen. Die Klinik hat sich deshalb dafür eingesetzt, einen späteren Kurs zu erhalten.

Und der Effort wird belohnt: Laut den Unterlagen zur Fahrplanwechsel-Vernehmlassung sind auf der Linie 2 der Busbetrieb Aarau AG (BBA), die die Barmelweid bedient, neu ein Kurs um 19.23 Uhr und einer um 20.23 Uhr vorgesehen. «Das freut uns sehr», so Brem. Die Barmelweid zahlt Mitarbeitenden, die nachweislich regelmässig mit dem Bus kommen, 600 Franken pro Jahr an die Kosten. Letztes Jahr betraf dies 145 Mitarbeitende – die Nachfrage ist also da.

Der Fahrplanwechsel im Dezember soll, so der Plan, auch andernorts in der Region Verbesserungen bringen. Die S11 fährt von Aarau via Lenzburg und Othmarsingen nach Zürich und weiter nach Winterthur. Sie erhält neu an allen Tagen von 5 Uhr bis nach Mitternacht durchgehend einen 30-Minuten-Takt. Gegenüber dem Fahrplan 2023 verkehren zusätzlich 23 S-Bahn-Züge ab und nach Aarau.

Die S23, die von Baden nach Langenthal fährt und dabei unter anderem in Othmarsingen, Lenzburg, Rupperswil und Aarau hält, wird neu durchgehend mit schnellen «Flirt»-Fahrzeugen gefahren. Das ermöglicht einen zusätzlichen Halt – in Dulliken. Die S42 zwischen Muri und Zürich (Montag bis Freitag) hält neu in beide Richtungen in Othmarsingen, die vorübergehenden Halte in Mägenwil fallen dafür weg.

Das Postauto von Aarau übers Benkerjoch nach Frick erhält einen zusätzlichen Kurs ab Aarau um 22.17 Uhr, allerdings nur von Montag bis Freitag. Auf der BBA-Linie 3 (Aarau–Schönenwerd–Gretzenbach) gibt es ein komplett neues Buskonzept. In Schönenwerd, wo der Bahnhof zur ÖV-Drehscheibe umgebaut wird, bestehen Anschlüsse an die S-Bahn von sowie nach Aarau und Olten. In den Nebenverkehrszeiten wird die Taktfrequenz der Busse ausgedünnt auf einen Halbstundentakt.

Die BBA-Linie 4 fährt von Biberstein via Bahnhof Aarau nach Suhr. Abends und sonntags bedient sie neu auch die Haltestelle Amtshaus Aarau (ehemals Haltestelle Kasinopark). Auf den BBA-Linien 5 und 7 – sie erschliessen die Aarauer Südquartiere Zelgli und Goldern – bestehen neu immer die gleichen Abfahrts- und Ankunftszeiten.

In Wildegg wird der Bushof in Betrieb genommen. Das führt zu Verbesserungen der Anschlusssituation Bus-Zug für die Linie Wildegg–Auenstein–Schinznach. Auf der Buslinie Lenzburg–Othmarsingen–Mägenwil verkehren von Montag bis Freitag je zwei zusätzliche Kurse am Morgen und am Nachmittag. Sie ermöglichen in Mägenwil den Anschluss an die S11.

Für ganz, ganz frühe Vögel fährt auf der Buslinie Lenzburg–Seengen–Teufenthal neu ein Bus um 4.45 Uhr ab Boniswil. Er ersetzt ab Seengen den bestehenden Kurs der Linie 390.

Gute Nachrichten gibt’s für alle, die von Aarau nach Luzern pendeln und sich ob der vollen Züge nerven: Der Regio Express Olten–Luzern wird mit modernen Doppelstockfahrzeugen gefahren. Damit wird auf die steigende Nachfrage reagiert.

Und schliesslich kommen auch die Nachtschwärmer auf ihre Kosten: Der Nachtbus im Seetal ab Luzern (Luzern–Hochdorf) verkehrt neu an den Wochenenden bis Beinwil am See und nach Reinach.