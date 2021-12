Verkehr Ärger in der Aarauer Telli: Polizei-Parkplätze bringen Stau Die zweite Fahrspur zum Kreisel bei der Coop-Tankstelle musste zu Gunsten zweier Parkplätze des Polizeikommandos weichen. Zur neuen Verkehrssituation stellt der pensionierte Kantonspolizei-Sprecher und Einwohnerrat (SVP) Max Suter diverse Fragen an den Stadtrat.

Früher war hier eine zweite Fahrspur. Diese musste für zwei Parkplätze für den Güterumschlag des Polizeikommandos weichen. ksc / Aargauer Zeitung

In den grossen Wohnblöcken in der Aarauer Telli («Staumauern») wohnen Tausende Menschen. Die Tiefgaragenausfahrt von den Blöcken mit der Adresse Delfterstrasse und Neuenburgerstrasse führt am Polizeikommando vorbei zum Kreisel bei der Coop-Tankstelle. Das gilt auch für die Ausfahrt aus dem Einkaufszentrum («Tellizentrum»).

Bis vor kurzem führten zum Kreisel hin zwei Fahrspuren. Diese wurden aber nun zu Gunsten zweier Parkplätze für den Güterumschlag des Polizeikommandos aufgehoben. Das habe «zur Folge, dass sich die Fahrzeuge teilweise bis ins Parkhaus des Tellizentrums zurückstauen», schreibt Max Suter. Der pensionierte Kantonspolizei-Sprecher und Einwohnerrat (SVP) stellt dem Stadtrat diverse Fragen zur neuen Verkehrssituation.

Suter will wissen, ob für die Änderung überhaupt ein Baugesuch gestellt worden war und ob sich der Stadtrat bewusst war, dass dies zu Stau führen würde. «Durch diesen Stau leidet die Attraktivität des Einkaufszentrums und zurück bleibt das Unverständnis der Zentrumsbesucher und Angestellten im Tellihochhaus, der Anwohnerinnen und Anwohner sowie laufende Motoren von stehenden Fahrzeugen», schreibt Suter.