26 Tage nach dem Tötungsdelikt an Hildegard Enz Rivola hat die Kantonspolizei Aargau am Dienstagabend einen tatverdächtigen Mann festgenommen. Der 28-jährige Kroate aus der Region soll die 66-jährige Frau am Abend des 17. Januars in ihrem Zuhause an der Erlinsbacherstrasse in Aarau mit einem Messer getötet haben.

Hildegard Enz Rivola, die laut Polizei jeden Tag zwischen 17 und 18 Uhr mit ihrem Hund in ihrem Wohnquartier spazieren ging, wurde an jenem Abend kurz nach 18 Uhr blutüberströmt vor ihrer Haustüre gefunden. Sie schrie um Hilfe, worauf die Nachbarn sie entdeckten. Trotz sofort aufgebotener Rettungskräfte erlag sie noch am selben Abend im Spital ihren schweren Verletzungen, der Täter hatte ihr zahlreiche Stichverletzungen zugefügt. Ihrem Angreifer gelang es, unbemerkt vom Tatort zu verschwinden.