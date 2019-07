Ein rund 25 Jahre alter Mann vergewaltigte am Eidgenössischen Turnfest in Aarau eine 23-jährige Frau. Vergangene Woche veröffentlichte die Aargauer Kantonspolizei ein Phantombild von «Mario», wie sich der Täter seinem Opfer vorgestellt hatte. Seither gingen bei den Ermittlungsbehörden rund 30 Hinweise ein, wie Elisabeth Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, auf Anfrage sagt. Man gehe ihnen derzeit nach und werte sie aus. Ob es eine Spur zum Täter gibt, sagt Strebel nicht. «Mario» befindet sich auf freiem Fuss.

Über einen Monat hatten die Ermittler erfolglos nach ihm gefahndet, ehe sie an die Öffentlichkeit gingen. Er vergewaltigte die Frau am 21. Juni, in der Nacht auf Samstag des zweiten Turnfest-Wochenendes, an einer dunklen Stelle abseits des Festgetümmels. Die 23-Jährige, die an Krücken ging, meldete die Tat noch am Samstag am Infostand der Polizei am Turnfest.

Der Täter ist etwa 185 cm gross und von sportlicher Statur. Er hat dunkle, gekrauste Haare und wies zur Tatzeit einen Dreitagebart auf. Sein braungebranntes Gesicht weist Akne-Narben auf. Er trug ein graues T-Shirt mit einem Markenlogo auf der linken Brust und Jeans. Er hatte einen der Strohhüte aufgesetzt, wie er von einem Sponsor des Turnfestes verteilt worden war. Der Mann, laut Aussagen des Opfers ein Schweizer, sprach Zürcher Dialekt. Er hatte einen gelben Regenschirm dabei.

