Verfahren eröffnet: Ursache für Aarauer Altstadt-Inferno klar

Der Brand in der Rathausgasse am 3. September 2019 ist laut Fiona Strebel, Sprecherin der Staatsanwaltschaft, «mutmasslich auf einen nicht sachgerechten Umgang mit Raucherwaren zurückzuführen». Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau habe deshalb ein Verfahren wegen fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst eröffnet. «Die Täterschaft konnte jedoch bislang nicht ermittelt werden», so Strebel. Die Ermittlungen seien nach wie vor am Laufen.

Die Brandbilder vom September 2019: