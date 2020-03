Verein Neues Kasernenareal fordert: Stadt soll Teil der Kaserne kaufen

Der Verein Neues Kasernenareal, präsidiert von Sabine Trüb und Silvia Dell’Aquila, zeigt sich «irritiert», dass der Masterplan nur auf einem Teil der Flächen in den bestehenden Bauten nichtkommerzielle Nutzungen vorsieht. «Wir wünschten uns ein entschiedeneres Bekenntnis, nichtkommerzielle Nutzungen auf dem Areal zu fördern», schreiben die Co-Präsidentinnen. Sie verlangen zudem, dass bereits in den nächsten zehn Jahren, in denen die Armasuisse das Areal noch vom Kanton gemietet hat, Zwischennutzungen forciert werden.

Was die Eigentumsverhältnisse angeht, sei am Forum ein stärkeres Engagement der Stadt gefordert worden. Bisher gehört ihr nur ein kleiner Teil des Areals (beim Amtshaus), Haupt-Grundeigentümer ist der Kanton. Der Verein Neues Kasernenareal fordert, dass möglichst viel Land im Besitz der öffentlichen Hand bleibt und dass sich die Stadt beim Kanton «um einen Hauptanteil am Areal bewirbt». So könne die Stadt die Entwicklung «nachhaltig mitbestimmen». Und: «Es soll möglich sein, dass unterschiedliche Bevölkerungsgruppen sich für Anteile auf dem Areal bewerben können». (nro)