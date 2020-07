«Veranstalten Sie ein Bankett im Garten»: Wie der Maienzug trotz Absage in guter Erinnerung bleiben soll

Er sei sich bewusst, sagt Hilfiker weiter, dass das Ende der Schulzeit in diesem Jahr nicht das gleiche sein wird wie bisher. Dennoch will er die Möglichkeit nicht missen, allen für die gute Aufnahme der Entscheidung zu danken. Der Stadtrat habe sich deshalb überlegt, wie man diesen Tag trotzdem «würdig gestalten» könne.

«Maienzug light» ist in diesem Jahr angesagt. Damit der 3. Juli trotzdem etwas besonderes wird, hat die Maienzugkommission verschiedene Aktivitäten in die Wege geleitet. Nun wendet sich der Aarauer Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker zusammen mit Stadträtin und Kommissionspräsidentin Suzanne Marclay-Merz an die Aarauer Bevölkerung. «Dem Stadtrat ist es sehr schwer gefallen, als er anfangs Mai dieses Jahres den Maienzug absagen musste», sagt Stadtpräsident Hanspeter Hilfiker zu Beginn des Videos.

Der kommende Freitag soll trotz Absage in guter Erinnerung bleiben, sagt Marclay-Merz. Es gebe hierbei verschiedene Möglichkeiten. So würden beispielsweise Brunnen in Zusammenarbeit mit den Blumenfrauen und den lokalen Blumengeschäften geschmückt. Kreativ seien auch die Gastronomen mit «Maienzug-Bankette», geliefert oder als Take-Away. Deshalb rät Marclay-Merz der Aarauer Bevökerung: «Nutzen Sie doch die Gelegenheit und gestalten Sie ein Bankett in Ihrem Garten und unterstützen Sie das lokale Gewerbe.»

Sie hoffe fest, dass der Maienzug 2021 wieder unter normalen Bedingungen stattfinden könnte, sagt Marclay-Merz zum Schluss der Videobotschaft. (acr)