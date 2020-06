Velotour durch Gross-Aarau: «Solidarität unter den Gemeinden hört dort auf, wo es ums Portemonnaie geht.»

Die Fakten zum Zukunftsraum Aarau sind auf dem Tisch, in der geplanten Grossfusion dürften nun die Emotionen entscheiden. In Suhr, wo das Thema auf der Kippe steht, organisierte das Komitee Pro Zukunftsraum und das Bündnis Zukunft Suhr deshalb eine Velotour durch vier Zukunftsraum-Gemeinden: Die mögliche neue Stadt sollte so wörtlich «erfahren» werden.

«Der Quartierladen verkauft Kehrichtsäcke beider Gemeinden, die Suhrer entsorgen ihr Altglas manchmal in Aarau», beschrieb sie das Leben im Quartier während der Velofahrt. Eine Unterentfelderin erzählte dann, wie einige früher ihren Abfall in Oberentfelden entsorgen gingen, weil es dort lange keine Gebühren gab. Der Regen hatte zu dem Zeitpunkt nachgelassen. Zufall oder nicht: Desto mehr sich die Fahrenden Aarau näherten, desto schöner wurde das Wetter.

Eine weitere mögliche Schicksalsfügung war, dass alle Gemeindeammänner der Region am Morgen eine Sitzung im Verband «aarau regio» hatten – und offenbar alle enttäuscht davon zurückkamen. Beim ersten Zwischenstopp in Oberentfelden fand Gemeindeammann Markus Bircher klare Worte: «Die Solidarität unter den Gemeinden hört dort auf, wo es ums Portemonnaie geht.»

Beim Höhenweg in Unterentfelden, mit eindrücklicher Aussicht auf das Suhrental, hob Gemeindeammann Heinz Lüscher hervor, wie sie nach der Fusion «die schönste Wohnlage» der Stadt haben werden.

«Ich sehe vor allem Chancen in der Siedlungsentwicklung», sagte er, auch punkto Verkehr: «Wenn man dieses Thema nicht regional anschaut, kommt man zu keiner gescheiten Lösung. Und wenn fünf Behörden darüber beraten, ist es auch nicht besser.»

Will Unterentfelden nicht ohne Oberentfelden?

Zum Schluss offenbarte er, dass sich der Unterentfelder Gemeinderat überlegt, eine Fusion mit Aarau von einem Ja in Oberentfelden abhängig zu machen – also auch den Antrag an der Gemeindeversammlung so zu formulieren. «Das werden wir jetzt im Rat diskutieren.»

Dies war ursprünglich so angedacht gewesen, bis der Kanton im Januar die Spielregeln geändert hat: Nun werden nicht mehr separat Fusionsverträge Densbüren–Aarau und Oberentfelden–Unterentfelden–Aarau und später Suhr–Aarau ausgearbeitet, sondern überall einzeln entschieden.

«Das Projekt hat gezeigt: Die meisten positiven Effekte gibt es dann, wenn alle beteiligten Gemeinden fusionieren», sagte Heinz Lüscher.