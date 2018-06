Dauernd wird reklamiert

Das Bankett ist immer top und nebst dem aktuellen Menü gehört auch der warme Wein dazu – das ist unser Maienzug und seien wir dankbar, dass wir so ein Fest haben! Wenn man den Fleischkonsum ansonsten bescheiden hält, hat das Geschnetzelte mit gutem Gewissen seine Berechtigung. Heute Vegi, als Gemüse keine Rüebli, kein Kaffee, lieber Jasmin-Tee und so weiter: Das dauernde Reklamieren scheint mir ein Phänomen unserer Wohlstandsgesellschaft zu sein. Ich danke bereits allen Mitwirkenden am Bankett herzlich für ihren Einsatz.

Christian Oehler, FDP-Einwohnerrat Aarau

Von der Revolution träumen

Eine Revolution: Maienzug-Bankett 2019 nur mit vegetarischen oder veganen Gerichten. Wunschdenken? Träumen erlaubt.

Carmen Brobbel, Auenstein

Verkochte Rüebli für 40 Fr.

Als Aarauerin, die seit eh und je am Bankett teilnimmt, habe ich mich längst an den warmen Wein und das ewig gleiche Menü gewöhnt. Und ich denke auch, dass niemand wegen des «ach so tollen» Essens ans Bankett geht, sondern eher um alte Freunde zu treffen und der Tradition wegen. Als Gastronomin merke ich jedoch auch, dass der Wunsch nach fleischlosen Gerichten stetig steigt und die Nachfrage definitiv da ist – daher finde ich, sollte es unbedingt endlich eine fleischlose Variante des Maienzug-Bankett-Menüs geben. Ein guter Teil der Bevölkerung ernährt sich heutzutage vegetarisch oder sogar vegan und da sind dann 40 Franken für eine Bankett-Karte schon recht happig, wenn man beim Menü nur noch verkochte Rüebli und Kartoffelstock auf dem Teller hat.

Viviane Wagner, Aarau

Viele wären dankbar

Wir haben selbst schon einen Anlass mit über 4000 Gästen organisiert und hatten dafür den Food Truck von Hansjörg Bornschein, VGN Fun gebucht. Die Kundenstimmen waren eindeutig: Viele Menschen mit gesundheitlichen Problemen waren dankbar für die gesunde Alternative und alle sowieso schon vegetarisch und vegan lebenden Menschen erst recht. Mein Mann und ich, beide vegan lebend, sind auch immer dankbar, wenn wir etwas Feines zu essen finden und uns damit an einem Anlass oder in einem Restaurant auch willkommen fühlen.

Brigitte Marty, Steinen SZ

Absolut unverständlich

Für mich absolut unverständlich, dass am Bankett kein Vegi-Menü angeboten wird. Noch mehr verwundert es mich, dass dies im Jahr 2018 immer noch zu Debatte steht und nicht längst die Regel ist!

Ines Schumacher, Aarau

