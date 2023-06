Vandalismus Das WC im Manor in Aarau wird kostenpflichtig – das sorgt für hitzige Diskussionen Wer die Toilette der Manor an der Aarauer Bahnhofstrasse bisher nutzen wollte, musste dafür nichts zahlen. Dies hat sich nun geändert: Denn, nur wer einkaufen geht und eine Quittung und somit einen PIN-Code hat, kann aufs WC gehen. Die Manor sah sich wegen vermehrter Vorfälle von Vandalismus dazu gezwungen, diesen Schritt einzuleiten. Das stösst zum Teil auf Unverständnis.

Die neue WC-Regelung der Manor an der Bahnhofstrasse in Aarau spaltet die Gemüter: In einer lokalen Aarauer Facebook-Gruppe sorgte am Montagnachmittag ein Foto eines Mitgliedes für Furore. Auf dem Bild ist die Manor-Toilette zu sehen, welche neu mit einem Hinweis für die Kundschaft versehen wurde. Ab sofort sei der Zutritt für die Toilette nur noch mit einem PIN-Code möglich, den man nach dem Vorweisen einer Quittung an der Kasse erhalten würde.

Dieses Schild sorgt für rote Köpfe. Bild: zvg

Das heisst so viel: Nur wer einkauft, darf auch die Toilette benutzen. Während einige in den Kommentaren Verständnis zeigen, beschweren sich andere vehement über die neue Regelung. Die WCs liegen zentral und sind ein beliebter Ort, um sich in der Stadt schnell und kostenfrei erleichtern zu können.

Hitzige Diskussionen auf Facebook

Dass die WC-Anlage nun nicht mehr kostenlos genutzt werden darf, stösst bei vielen auf Unverständnis. «Ich freue mich schon, meinem Kleinkind zu sagen: ‹Sorry, wir müssen uns zuerst in die Schlange stellen, übereilt irgendetwas kaufen und wenn du Glück hast, hast du dir bis dahin nicht in die Hosen gemacht.›», so ein User in der Facebook-Gruppe. Jemand anders erwidert: «Kann mir vorstellen, dass dieser Schritt wohl unumgänglich war. Gefühlt halb Aarau hat diese Toiletten gratis benutzt und mehr als einmal habe ich die Toiletten extremst verdreckt vorgefunden. Für mich als regelmässige Manor-Kundin ist es absolut okay.»

Der Verfasser des Beitrages beschwert sich über die öffentlichen Toiletten der Städte allgemein: «Migros und Coop haben auch Toiletten. Funktioniert bestens, aber Manor schert mal wieder aus. Wo keine öffentlichen Toiletten vorhanden sind, geht man dahin, wo’s welche hat. Was Manor da macht, könnte kundenfeindlicher nicht sein.»

Eine andere Frau meint: «Ich kann diese neue Regelung absolut verstehen, viele Benützer verlassen die Toilette respektlos dreckig. Das Putzpersonal tut mir leid! Es ist schade, ist es so weit gekommen ... aber ich verstehe es. Jeder möchte eine saubere Toilette, jetzt habt ihr sie!»

Öffentliche Toiletten: Ein wiederkehrendes Disput-Thema

Die Diskussion um die öffentlichen Toiletten in der Stadt ist ein immer wiederkehrendes Thema mit grossem Ärgernis-Potenzial. Zuletzt während der Pandemie, als vielen erstmals bewusst wurde, dass das bisher verfolgte Konzept der «netten Toiletten» nur dann funktioniert, wenn die mitwirkenden Lokale geöffnet haben.

2016 wurde in Aarau das Projekt der «netten Toiletten» initiiert. Damit sind die Lokale gemeint, die ihre WCs für Passanten öffentlich zugänglich machen und dafür eine Entschädigung von der Stadt erhalten. Die Manor-Filiale an der Bahnhofstrasse war nie Teil des Projektes, stellte ihre Toilette aber freiwillig kostenlos zur Verfügung.

In Aarau machen mehrere Betriebe mit, etwa die Restaurants Rathausgarten, La Crêperie, Hobo Bar, Spagi, Laterne, Schützen, Mürset, Schützenhaus, Summertime und die Kinos Schloss und Ideal. Dies war nötig geworden, nachdem die Stadt mehrere WC-Anlagen aufgehoben hatte. Diese Toiletten seien kaum benützt worden, hiess es damals, der regelmässige Reinigungs- und Wartungsaufwand aber hoch gewesen. Zudem seien sie anfällig für Vandalismus.

Selbst dieses Plakat half nichts. Bild: zvg

Vandalismus-Vorfälle waren der Auslöser

Wie die Mediensprecherin der Manor gegenüber ArgoviaToday erklärt, war dieselbe Zerstörungswut, die einst dazu führte das die Stadt Aarau öffentliche WC-Anlagen schloss, schuld daran, dass die Manor diesen Schritt gehen musste: «Leider haben sich Vandalismus-Vorfälle auf der Toilette im Manor-Warenhaus in Aarau gehäuft, was uns zur Einführung eines Zugangscodes bewogen hat. Denn unsere Kundinnen und Kunden sollen eine ansprechende Toiletteninfrastruktur nutzen können.» Schweizweit wird das kostenpflichtige System, trotz der Vorfälle in Aarau, nicht eingeführt, wie es auf Anfrage weiter heisst.