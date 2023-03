Urteil Hat er vor lauter Schmerzen vergessen, dass er in der 30er-Zone ist? Obergericht glaubt das nicht Mehrere Gründe führt ein Mann an, weshalb er mit 28 km/h zu viel erwischt wurde. Was schon das Bezirksgericht Aarau bezweifelte, tut nun auch das Obergericht.

28 km/h zu schnell war der Mann unterwegs. Warum, dafür hatte er mehrere Begründungen parat. zvg

Ein Bussenkatalog existiert. Ein Ausredenkatalog allerdings nicht. Würde er das, hätte der Mann, um den es in einem jüngst publizierten Urteil des Obergerichts geht, wohl gleich mehrere Beiträge parat.

Zugetragen hat sich Folgendes: Eines Mittags gegen Ende des Jahres 2021 fuhr der Beschuldigte zur Turnhalle in Muhen. Dort ist Tempo 30 signalisiert. So weit, so gut. Auf dem Rückweg fuhr der Mann über die Färbergasse in Richtung Köllikerstrasse. Tempo signalisiert: immer noch 30. Tempo auf dem Tacho: mindestens 58 km/h. Deutlich zu viel also.

Ein Strafbefehl ging raus – und dagegen wehrte sich der Mann. Sein Fall wurde am Bezirksgericht Aarau verhandelt. Mit dem Ergebnis: Schuldspruch wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln.

Der Ende 40-Jährige hat beim Bezirksgericht Aarau vorgebracht, dass er die Tempo-30-Zone nicht wahrgenommen habe und ausserdem sei die Beschilderung mangelhaft. Mit dem Urteil war er denn auch nicht einverstanden. Er legte Berufung ein: Der Beschuldigte wollte freigesprochen werden. Und wenn nicht, dann wenigstens nur wegen 8 km/h zu viel bestraft werden. Schliesslich sei er ja eben davon ausgegangen, er dürfe 50 km/h fahren.

Stattdessen heisst es im Urteil des Obergerichts, jenes des Bezirksgerichts sei noch milde ausgefallen. Weil aber nur der Beschuldigte und nicht auch die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, muss sich das Obergericht an das Verschlechterungsverbot halten: Es darf die Strafe nicht erhöhen. Es bleibt bei dem, was die Vorinstanz verhängt hat.

Obergericht wird sehr deutlich

Anders, als der Mann vor Bezirksgericht behauptet hatte, kennt er die Strecke. Auch die Höchstgeschwindigkeit sei ausreichend signalisiert, urteilt das Obergericht. Und selbst wenn nicht: Der Beschuldigte sei von der Schulturnhalle hergekommen, auf der Schulstrasse gefahren und habe sich auch nach dem Einbiegen in die Färbergasse noch in der Nähe der Schule befunden. Der Mann sei an einem Wochentag in der Mittagszeit bei mittlerem Verkehrsaufkommen «bewusst massiv zu schnell gefahren, ohne Rücksicht auf die Gefährdung (..) insbesondere von Kindern auf ihrem Schulweg», heisst es dazu deutlich im Urteil.

«Schutzbehauptung» nennt das Obergericht, was getrost auch als Ausrede bezeichnet werden kann: Der Mann argumentiert, nach dem Zwischenstopp in der Turnhalle habe er sich nicht mehr an die vorherige Temposignalisation erinnert. Dies wegen chronischer Schmerzen, unter welchen er schon seit über 20 Jahren leide. «Es erscheint nicht glaubhaft, dass seine Schmerzen von einer solchen Intensität waren, sodass er vergessen hat, sich in einer Tempo-30-Zone zu befinden», schreibt das Obergericht. Ganz abgesehen davon fuhr er nicht direkt nach Hause, um eine Schmerztablette einzunehmen, sondern machte noch einen Umweg.

Vorbestraft und nichts gelernt

Der Beschuldigte hatte in seiner Berufung versucht, mit dem Urteil in einem anderen Fall zu argumentieren. Details seien dem Obergericht nicht bekannt, nur, dass die in jenem Fall beschuldigte Frau «glaubhaft dargelegt haben soll, sich in einem Irrtum bezüglich der Höchstgeschwindigkeit befunden zu haben, da sie die Signalisation nicht bemerkt habe». Der Fall liege also anders als beim Beschuldigten, der eben ortskundig war und wusste, dass er an diesem Ort nur 30 fahren dürfte. Offen bleiben müsse, so das Obergericht, ob die Frau im anderen Fall wirklich nicht ortskundig gewesen sei, «oder ob die Präsidentin des Bezirksgerichts Aarau ihr diesbezüglich möglicherweise auf den Leim gekrochen ist».

Der Mann hat ausserdem eine Vorstrafe im Bereich des Strassenverkehrsgesetzes. Derem Probezeit wurde verlängert, wogegen er sich ebenfalls gewehrt hat. Und auch da wird das Obergericht deutlich, warum die Bewährung nun eben doch noch ein Jahr länger dauert: «Es bestehen erhebliche Bedenken an der Legalbewährung des Beschuldigten, da er trotz Vorstrafe ein grosses Mass an Gleichgültigkeit und Unbekümmertheit gegenüber der Strassenverkehrsgesetzgebung offenbart und insbesondere noch während laufender Probezeit erneut delinquiert hat.»