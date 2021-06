Unwetter im Aargau Das Unwetter sucht uns am Mittag heim ++ Kino Sterk unter Wasser ++ 270 Einsätze am Montag wegen Hagel, Starkregen und Sturmböen Heftige Unwetter sorgen für Überschwemmungen und Sachschäden in Aargauer Regionen. News und Reaktionen in unserem Liveblog.

Die starken Regenfällen der vergangenen Tagen haben in einigen Gebieten der Schweiz und auch im Kanton Aargau für Überschwemmungen gesorgt. Auch am Freitagmorgen führt das noch zu Behinderungen auf Aargauer Strassen, wie der TCS meldet. So etwa zwischen der Verzweigung Wiggertal und Reiden: Wegen Wasser auf dem Pannenstreifen ist der Standstreifen gesperrt, es ist mit Verkehrsbehinderung zu rechnen. Folgende Strassen sind wegen Erdrutschen gesperrt:



Kantonsstrasse, Muhen - Reiden - zwischen Uerkheim und Reidermoos in beiden Richtungen

Moosersagi - Reitnau

Auch am Donnerstagabend sorgen Unwetter wieder für unschöne Bilder. Bahnhof in Aarau unter Wasser, meldete SRF-Journalist Mario Gutknecht auf Twitter. Seine Bilder zeigen, dass das Untergeschoss überflutet ist.

Auf einem Bild, das die Nationalrätin und Aargauer SP-Präsidentin Gabriela Suter auf Twitter gepostet hat, ist zu sehen, wie die Unterführung und der Eingang zur dortigen Coop-Filiale zentimetertief unter Wasser stehen. Während die Pendler über die Treppen auf höheres Gelände versuchen zu gelangen, kämpft eine Coop-Mitarbeiterin mit einem Wasserschaber gegen die Fluten.

Der Bahnhof Aarau wird grad vom Starkregen geflutet. 🌊🌧 pic.twitter.com/RxqdFmgrNw — Gabriela Suter (@suter_gabriela) June 24, 2021

Zudem soll es laut einer Durchsage im Zug noch zu einem Rohrbruch gekommen sein. Mittendrin in der Unterführung, die knöcheltief von Wasser geflutet wurde, ist dieser Twitter-User:

Bhf Aarau het 1. Klass bim Tram pic.twitter.com/EhMZPB11OT — GRËJ グレー (@GREJ8304) June 24, 2021

Laut Informationen der AZ steht das Wasser im Bahnhof Aarau bis zu einem Meter hoch, die Feuerwehr ist vor Ort. Der Bahnverkehr scheint derweil weiterzulaufen, weder auf der SBB App noch auf der Seite der Bahnverkehrsinformation gibt es Störungsmeldungen zu Aarau.

Auch im Scheibenschachen gibt es Überschwemmungen, ein Bach trat über die Ufer, wie ein User auf Twitter mit einem Video zeigt:

Überflutete Strassenunterführung in Aarau. Daniel Vizentini

Vor allem überflutete Keller und Strassen hielten die Feuerwehr den ganzen Donnerstag auf Trab. Sie war über 180 mal im Einsatz. Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Aarau, Erlinsbach, Brittnau und Vordemwald.

Die Überschwemmungen in der Kantonshauptstadt haben einen einfachen Grund, wie Meteonews meldet: «Es schüttet wie aus Kübeln! An einigen Orten sind in den letzten drei Tagen über 100 mm gefallen, bspw. in Thun, Aarau oder Gösgen. Die Böden sind teils gesättigt, damit kann der Regen nun nicht mehr versickern, was zu Überflutungen führt.»

Es schüttet wie aus Kübeln! An einigen Orten sind in den letzten 3 Tagen über 100 mm #Regen gefallen, bspw. in #Thun, #Aarau oder #Gösgen. Die Böden sind teils gesättigt, damit kann der Regen nun nicht mehr versickern, was zu Überflutungen führt. https://t.co/2HbU97BwMO (rv) pic.twitter.com/XQ0At6QQrL — MeteoNews (@MeteoNewsAG) June 24, 2021

In der Niederschlags-Rangliste von Meteonews sind mit Aarau (106 mm, Platz 2), Würenlingen (83 mm, Platz 9), Unterkulm (81 mm, Platz 10) gleich drei Aargauer Gemeinden in den nassen Top Ten.

Gegen 22.00 Uhr am Donnerstagabend konnte das Wasser im Untergeschoss des Bahnhofgebäudes abfliessen – zurück bleibt viel Dreck: