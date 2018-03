Musig i de Altstadt, 650 Jahre Glockenguss Aarau und das Interkulturfest der Anlaufstelle Integration – das sind nur drei von insgesamt 18 Projekten, die sich in den letzten beiden Jahren über Zuschüsse der Kulturgesellschaft Bezirk Aarau freuen durften.

Der 1811 gegründete gemeinnützige Verein unterstützt Institutionen und Projekte, die im Bezirk Aarau angesiedelt sind oder deren Projekte hier stattfinden.

Letzte Woche zog die Kulturgesellschaft an der Generalversammlung die Bilanz der letzten beiden Jahre. Insgesamt hat der Vorstand 35 Unterstützungsgesuche behandelt. An gut die Hälfte, nämlich an 18 Projekte wurden Beiträge von je 500 bis 2000 Franken ausgerichtet.

Ein weiteres Projekt (job4teens) erfuhr Unterstützung durch den Versand von Flyers. Die Kulturgesellschaft entrichtet in der Regel keine wiederkehrenden Beiträge aus. 16 Unterstützungsgesuche mussten deshalb gemäss dem Tätigkeitsbericht 2016/2017 abgelehnt werden.

Zwei vom Vorstand 2016 ausgewählte Integrationsprojekte, der «Club Asyl» des Vereins Netzwerk Asyl und das «Haus Solibrugg» des gleichnamigen Vereins in Suhr, werden über einen Zeitraum von fünf Jahren unterstützt.

Die Kulturgesellschaft des Bezirks Aarau hat 1812 die Allgemeine Aargauische Ersparniskasse (heute NAB) gegründet. 1949 hat sie die erste Eheberatung im Bezirk ins Leben gerufen und 1977 die Gründung des Krankenheims Lindenfeld in Suhr initiiert. (AZ)