Unterkulm Finanzierung Böhlerknoten: Was das neue Strassengesetz für Auswirkungen haben wird Für das Unterkulmer Böhlerknoten-Projekt wird eine neue Botschaft ausgearbeitet, basierend auf dem neuen Strassengesetz. Dieses sieht mitunter eine fixe Gemeindebeteiligung von 35 Prozent vor. Kantonsingenieur Rolf H. Meier erklärt, was das für Unterkulm bedeutet.

Die "Böhlerkreuzung" (Böhlerknoten) in Unterkulm. Flurina Dünki

Für das Unterkulmer Projekt Böhlerknoten (Eigentrassierung WSB und Sanierung Knoten) hat der Regierungsrat die bestehende Botschaft zurückgezogen. Dies zugunsten einer neuen Botschaft, die mitunter auf dem seit Anfang Jahr gültigen Strassengesetz basiert (AZ vom 7.1.). Das neue Strassengesetz regelt insbesondere die Aufgabenteilung und Finanzbeteiligung an Kantonsstrassenprojekten neu. So gilt seit Anfang 2022 einheitlich ein Beitragssatz von 35 Prozent an den Bau und Unterhalt von Innerortsstrecken der Kantonsstrassen. Bis anhin mussten sich die Gemeinden je nach Finanzkraft mit zwischen 20 bis 60 Prozent an den Projekten beteiligen; die durchschnittliche Beteiligung lag in den letzten Jahren bei knapp 50 Prozent.

Gemeindeanteil lag bis anhin bei 29 Prozent

Finanziell dürfte das neue Strassengesetz für Unterkulm weder Vor- noch Nachteil sein, der 35-Prozent-Regelung zum Trotz: Der Kostenteiler für die Gesamtkosten von 22,4 Millionen Franken sah gemäss Botschaft von 2019 einen Gemeindeanteil von 3,7 Millionen vor. Das entsprach – nach Abzug der 9,7 Millionen Franken getragen durch die Spezialfinanzierung öV – einem Gemeindeanteil von rund 29 Prozent. Der Anteil des Kantons hätte 9 Millionen beziehungsweise 71 Prozent betragen. Das Projekt Böhlerknoten profitierte in dieser Berechnung aus Unterkulmer Sicht von Ermässigungen, basierend auf zwei Faktoren: einerseits der hohen Verkehrsbelastung (hoher Durchgangsverkehr), andererseits auf besonderen baulichen Schwierigkeiten (Bahnanlagen).

Diese Umstände werden auch in der neuen Botschaft nach neuem Strassengesetz berücksichtigt, sagt Kantonsingenieur Rolf H. Meier: «Gemäss Übergangsbestimmungen in der Verordnung zum neuen Strassengesetz werden bereits gewährte Reduktionen bei laufenden Projekten weiterhin gewährt.» Im neuen Gesetz wird pro Faktor eine Reduktion um 3,5 Prozentpunkte gewährt; bei maximaler Ermässigung reduziert sich der Beitragssatz also von 35 auf 28 Prozent. Beide Faktoren treffen beim Böhlerknoten zu, damit bleibe der Gemeindeanteil auch plus/minus gleich gross, so Meier. «Auch wenn die Kosten nun für die neue Botschaft neu berechnet werden, so gehen wir nach ersten Schätzungen nicht davon aus, dass sich an den Gesamtkosten von 22,4 Millionen Franken gross etwas ändern wird.»

Interpellation «Unnötig sehr viel Zeit verstrichen» - EDU-Grossrat Rolf Haller (Zetzwil) will Fragen beantwortet haben Rolf Haller, EDU-Grossrat aus Zetzwil, hat am Dienstag eine Interpellation zum zurückgezogenen Geschäft beziehungsweise dem weiteren Vorgehen in Sachen WSB-Eigentrassierung eingereicht. Haller war es im Herbst 2019 auch gewesen, auf dessen Antrag hin den Richtplanentscheid und die Bewilligung des 22-Millionen-Kredits mit 71 zu 58 Stimmen sistiert wurde – zugunsten eines Dialogverfahrens mit Beteiligung der Bevölkerung. Haller bemängelt nun, dass seit der Sistierung «unnötig sehr viel Zeit verstrichen» sei, ohne dass sich die Situation verändert habe. Auch der Einbezug der Spurgruppe habe nicht den gewünschten Erfolg gebracht, schreibt er. Obwohl von Beginn an eine kurzfristige Lösung zur Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer und gleichzeitig eine langfristige Lösung gefordert wurde, seien «die berechtigten Anliegen durch die Projektleitung wenig bis gar nicht ernst genommen.» Haller will nun vom Regierungsrat unter anderem wissen, weshalb die Bedenken und Anliegen von Unterkulmer Bürgern nicht von vornherein in den Prozess mit einbezogen wurden und weshalb sich die Abteilung Tiefbau nicht schon längst an die Ausarbeitung eines langfristigen Projekts gemacht habe (als solches wurden beispielsweise ein Tunnel oder eine Umfahrung diskutiert). Weiter will Haller wissen, ob der Regierungsrat bereit sei, zeitnah eine sichere und für alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner verträgliche, kurzfristige Lösung auszuarbeiten. Und weiter: «Ist der Regierungsrat heute bereit, zeitgleich mit der kurzfristigen eine weitsichtige Langzeitlösung zu präsentieren, die der rasch wachsenden Bevölkerung des Wynentals Rechnung trägt, sowie die entsprechenden Richtplaneinträge vorzubereiten?» (ksc)

Für laufende Projekte gilt im Normalfall folgende Übergangsregelung: Den Gemeinden werden diejenigen Leistungen, welche bis Ende 2021 tatsächlich erbracht worden sind, zum bis dato geltenden Beitragssatz verrechnet. Dazu wird der Kanton in den nächsten Wochen für jedes Projekt mit Gemeindebeitrag eine Zwischenabrechnung per 31. Dezember 2021 erstellen. Ab 1. Januar 2022 gilt für die Leistungen der neue Beitragssatz von 35 Prozent.