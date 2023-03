Die Sanierung der Unterkulmer Hauptstrasse ist überfällig. Seit 2012 wird am Projekt gearbeitet, doch hängt es an der Entflechtung des Böhlerknotens fest. Nachdem sich die Bevölkerung gegen die 2017 präsentierte Kreisellösung heftig gewehrt hatte, beschlossen Gemeinde und Kanton 2018, die Kreuzung als T-Knoten zu planen (schon damals wurde die Tunnelvariante geprüft). Ab 2018 schaltete sich die IG Bahntunnel-Kulm in die Diskussion ein und forderte mittels Petition, der Kanton solle die Tunnelvariante ernsthaft prüfen.

Im Sommer 2018 beantragte der Regierungsrat den Kredit für die Realisierung des T-Knotens. Auf Antrag des Zetzwiler EDU-Grossrats Rolf Haller wurde es aber zugunsten eines Dialogverfahrens auf Eis gelegt. Anfang 2022 zog der Regierungsrat die Botschaft zur Überarbeitung zurück. Im April 2022 wurde das Dialogverfahren abgeschlossen. Das Ergebnis: Statt einer einzigen Lösung werden deren zwei angestrebt, eine kurzfristige (Sanierung) und eine langfristige (Tunnel oder Umfahrung).