«Willkommen bei der Wasserversorgung Asp!», sagt Urs Ernst mit einem schelmischen Lächeln. Doch die Besucher wissen, dass das, was über der unscheinbaren Tür steht, eine glatte Lüge ist. Mit Wasserversorgung hat das Labyrinth an Gängen, das sich im Hügel verbirgt, nämlich nichts zu tun – und eine hundsgewöhnliche Wasserversorgungsanlage hätte wohl an diesem verregneten Sonntag auch nicht derart viele Leute aus der gemütlichen Stube gelockt. Sie alle wollten nur eins: Den ehemaligen Geheimbunker sehen.

1988 wurde im Gebiet Hinterrebe ob Asp bei Densbüren ein unterirdischer Kommandoposten für das Infanterie-Regiment 73 fertiggestellt. 60 Mann hatten hier Platz, bei einer Bedrohungslage hätten sie sich hierhin zurückgezogen. Aber der Atomschutz-Unterstand (ASU) wurde schon wenige Jahre später im Zuge der Armeereform 95 wieder aufgegeben, entklassifiziert und zum Abbruch freigegeben. Oder zum Verkauf. Und diese Möglichkeit hat nun der Verein Militär- und Festungsmuseum Full-Reuenthal genutzt, der bereits etwa hundert militärhistorische Anlagen im ganzen Kanton besitzt. «Regiments-Kommandoposten gibt es nur ganz wenige, und dieser hier ist in einer Qualität erhalten, die einzigartig ist», sagt Urs Ernst. Der Vizepräsident des Vereins und Leiter des Festungsmuseums führte gestern mit Begeisterung Besucher durch die Anlage.