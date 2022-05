Unterentfelden/Aarau/Buchs Daniel Willi hört nach 35 Jahren als Dirigent auf: Eine prägende Figur räumt das (Unterent-)Feld Vollblutmusiker Daniel Willi geht nicht nur als Dirigent der Musikgesellschaft Unterentfelden in Pension.

Angela Hett

«35 Jahre sind eine zu lange Zeit. Nach fünf bis zehn Jahren sollte man den Verein wechseln.» Der Mann, der das sagt, Daniel Willi (65), hat sich nicht an seinen Ratschlag gehalten: Im Sommer sind es 35 Jahre her, seit er die Musikgesellschaft Unterentfelden als Dirigent übernommen hat. Er spielt auf Abnützungserscheinungen an; Momente, da die Vorstellungen der Musizierenden und des Dirigenten auseinanderdriften. «Es ist nicht immer friktionslos gelaufen», resümiert er, «aber wir haben uns immer wieder zusammengerauft.» Am Wochenende vom 6. und 7. Mai gibt die Musikgesellschaft ihre letzten Konzerte unter der Stabführung Willis. Und der Dirigent wird auch singen.

Ein Multiinstrumentalist, auch im Militär

Er ist zwar in Erlinsbach aufgewachsen, doch seine Wurzeln liegen im katholischen Luzerner Hinterland, in Ettiswil. «Da hat man im Kirchenchor gesungen, und mein Grossvater und seine Brüder machten in der Feldmusik Ettiswil mit, waren Militärtrompeter wie ich», sagt Daniel Willi. Wobei: Trompeter sei im Militär eine Bezeichnung für einen Bläser. Er hat da bis zur Entlassung aus der Armee Euphonium, Posaune und Tuba gespielt. «Wenn man ein Blasinstrument beherrscht, kann man auch andere spielen», sagt er. Bei ihm gilt das auch für die Zugposaune, die anders funktioniert, ohne Ventile.

Daniel Willi Peter Weingartner / Aargauer Zeitung

Organist, Lehrer, Wissenschaftler, Dozent

Daniel Willi ist Berufsmusiker, und er hat sein Metier à fond gelernt. Als Kind wars das Klavier, später in der Aarauer Kadettenmusik kamen die Blasinstrumente dazu, und in der Kantizeit machte er sich auch an die Orgel heran. Am Konservatorium Zürich holte er das Organistendiplom, dann das Klavierlehrerdiplom, das ihn befähigte, zu unterrichten. Nicht genug damit: An der Universität Zürich machte er das Lizenziat in Musikwissenschaften mit einer Abschlussarbeit über den italienischen Komponisten Carlo Francesco Pollarolo. Und schliesslich war er 1988 der letzte abschliessende Student von Albert Benz an der Luzerner Hochschule für Musik, bevor sein Vorbild starb: Blasmusikdirektion für Berufsmusiker.

Arrangieren und instrumentieren – eine Kernkompetenz

Seither ist er an dieser Hochschule selber Dozent in der Ausbildung von Blasmusikdirigenten. «Ich unterrichte theoretische Fächer, so Instrumentation für Brass Band und Blasorchester, Blasmusikgeschichte und Repertoirekunde, nicht das eigentliche Dirigieren», sagt Daniel Willi. Instrumentation? Da geht es darum, angehenden Dirigenten Möglichkeiten der Anpassung an die Gegebenheiten eines Vereins bezüglich Besetzung an die Hand zu geben. Dazu hat er ein Buch, einen Lehrgang geschrieben, der 2015 herausgekommen ist. Arrangements zu schreiben, das ist wohl sein Ding, und davon profitiert auch die Musikgesellschaft Unterentfelden. Komponieren? «Ich bezeichne mich nicht als Komponisten», sagt er, obwohl er sich spielerisch auch darin versucht, beispielsweise einen «Contest March» geschrieben hat.

Galgenfrist bis Ende Jahr für einen Verein

Ein wichtiges Standbein des Musikers Daniel Willi ist seit 36 Jahren die Leitung der Musikschule Buchs – Rohr. Mit der Pensionierung diesen Sommer fällt das weg, und auch als Hauptorganist der katholischen Pfarrei Peter und Paul Aarau tritt er ab. «Ich werde mich bei Bedarf im Pastoralraum Aarau weiterhin an die Orgel setzen», relativiert er seinen Rücktritt.

In Anita Spielmann hat die Musikgesellschaft Unterentfelden eine Nachfolgerin gefunden. Pointe: Sie hat bei ihm in Luzern studiert und übernimmt von Daniel Willi auch die Leitung der Musikschule Buchs-Rohr.

Eine Galgenfrist bis Ende Jahr hat der Männerchor Buchs. Willi kann die Sänger, die er seit 22 Jahren anführt, nicht im Stich lassen und betreut sie noch am Eidgenössischen Gesangsfest am 28. Mai in Gossau SG und am Herbstkonzert im Oktober.

Tonnenweise Noten und ungeöffnete Musik-CDs

Und was macht Daniel Willi, wenn die abendlichen Verpflichtungen – in der Woche vor dem Konzert sind es, die Konzertabende inbegriffen, fünf Abende – dahinfallen? «Ich habe noch viele Dokumente durchzusehen und zu ordnen, tonnenweise Noten, im Büro, in der Kirche, in der Schule, zu Hause», sagt er. Lesen, CDs hören, die noch in Zellophan eingepackt sind. Und die Schweizer Blasmusikzeitung mit Sitz in Aarau sucht einen Chefredaktor. «Mir wird bestimmt nicht langweilig», sagt der geschiedene Vater von vier Kindern und zweifache Grossvater, der seit 15 Jahren mit seiner Partnerin in Buchs wohnt.

Aber zuerst wird nochmal gehörig Gas gegeben. Auf die Konzerte im Mai unter dem Motto «A Very British Night», mit populären Ohrwürmern gespickt, vom «Phantom of the Opera» über «Beatles» und «Bee Gees» bis Adele, folgen Paraden auf den Strassen mit Showelementen zur Marschmusik: Jugendfest Buchs am 18. Juni, Jugendfest Suhr am 25. Juni, Maienzug Aarau am 1. Juli.