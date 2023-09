Unterentfelden Spurensuche in Unterentfelden: Wer weiss etwas über die Künstlerbrüder Hotter? Die Deutsche Kathrin Herbst sucht nach Gemälden ihrer Vorfahren, die enge Freunde in der Region hatten.

Kathrin Herbst sucht in Unterentfelden Gemälde ihrer Vorfahren Josef Hotter (geboren 1893) und Ludwig Magnus Hotter (1892) aus Marktoberdorf. Bild: zvg

Die einen sammeln Frösche. Andere Briefmarken, Bierdeckel, Münzen. Kathrin Herbst sammelt Gemälde. Und zwar nicht irgendwelche, sondern die ihrer Vorfahren Josef Hotter (geboren 1893) und Ludwig Magnus Hotter (1892). Zwei Künstler, die aus der Geschichte der bayrischen Stadt Marktoberdorf nicht wegzudenken wären, sich als Kirchen- und Dekorationsmaler grosse Namen machten. Josef Hotter wurde zudem als Reklamemaler für das Filmunternehmen UFA berühmt. Nebst den Auftragsarbeiten schufen die beiden zudem unzählige Gemälde, Fotografien oder Sgraffiti.

Kathrin Herbst, die Urenkelin des Bruders der beiden, hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese Gemälde aufzustöbern, sie zu digitalisieren und zu verschlagworten. Auch sie lebt in Marktoberdorf, führt da mit ihrer Familie ein Fotofachgeschäft. Hunderte Bilder sind bereits zusammengekommen, doch abgeschlossen ist die Arbeit noch längst nicht, vermutet die Familie Herbst.

Damit die Geschichte nicht verloren geht

Was das mit dem Aargau zu tun hat? Nun, Kathrin Herbst hat entdeckt, dass Ludwig Magnus Hotter und seine Frau Maria Valleria Mutzbauer sehr eng mit einer Familie in Unterentfelden befreundet waren. «Dank eines Briefes weiss ich, dass diese Freunde einst im Besitz einiger Werke waren», schreibt Herbst in der Hoffnung, über einen Zeitungsartikel Nachfahren dieser Freunde zu finden – und bestenfalls Hinweise auf mögliche weitere Werke. Der Name auf dem Brief sei nicht eindeutig zu entziffern, aber womöglich hiess die angeschriebene Dame Erika Jack. Wer etwas über die Hotter-Gemälde weiss, kann sich per Mail bei der Familie Herbst melden: info@foto-hotter.de.

Was am Ende mit all den gesammelten Werken und Informationen passieren wird, weiss Kathrin Herbst noch nicht. «Uns ist es wichtig, dass wir einmal alles beisammen haben.» Damit nicht von Generation zu Generation mehr von dieser Geschichte verloren gehe.