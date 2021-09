Am Podium in der Bächlihalle feierte Unterentfelden die gelebte Demokratie: Alle sieben Kandidierenden boten am Wochenende gute Diskussionen ohne Grabenkämpfe. Sorgen bereiten weiterhin die Finanzen, wie auch die Gestaltung der Hauptstrasse, das Abwandern des Kleingewerbes oder die defizitäre Badi.