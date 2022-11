Unterentfelden Nach Vermächtnis: Fonds für Musikschule und bedürftige Menschen sollen gegründet werden Das Ehepaar Ruth und Peter Widmer-Scheibler hat der Gemeinde sein Haus vermacht. Mit der Auflage, es zu verkaufen und mit dem Geld Menschen aus Unterentfelden zu unterstützen. Die Gemeindeversammlung muss nun über die Reglemente dafür befinden.

Das Haus am Landenhofweg, das der Gemeinde vermacht wurde, soll verkauft und mit dem Erlös zwei Fonds gegründet werden. Bild: Daniel Vizentini

Unterentfeldens Musikgesellschaft geniesst einen guten Ruf, die Musikschule Entfelden wurde dieses Jahr 40 Jahre alt. Noch älter ist der weibliche Chor «canTanten», der schon Ende des 19. Jahrhunderts als Töchterchor gegründet und 1954 wiederbelebt wurde. Eine der Pionierinnen war damals Ruth Widmer-Scheibler, die 2020 95-jährig gestorben ist. Sie und ihr zuvor verstorbene Mann Peter haben der Gemeinde ihr Haus mit grossem Garten am Landenhofweg 15 vermacht.

Wegen der stattlichen Grösse und der privilegierten Lage am Distelberg mit Weitsicht auf das Suhrental dürfte es einen ansehnlichen Batzen wert sein. Doch dem Vermächtnis gab das Ehepaar auch die Auflage mit, die Liegenschaft zu verkaufen und mit dem Geld zwei neue Fonds zu schaffen: eines für die Musikschule und eines «für minderbemittelte Bürger der Gemeinde Unterentfelden».

Diesen Testamentswunsch setzt die Gemeinde nun um: Sie hat Reglemente für die beiden neuen Fonds erarbeitet, an der Gemeindeversammlung vom 5. Dezember werden diese dem Volk zur Bewilligung vorgelegt.

Mit dem Fonds für die Musikschule sollen Kinder und Jugendliche aus Unterentfelden unterstützt werden, sei es durch vergünstigten oder kostenlosen Musikunterricht oder mit Hilfe bei der Anschaffung von Instrumenten. Auch besondere Veranstaltungen oder Projekte der Musikschule werden auf Zustupf zählen können.

Über die jeweiligen Unterstützungsbeiträge soll der Gemeinderat entscheiden. Dasselbe gilt auch für den zweiten zu gründenden Fonds für hilfsbedürftige Menschen in der Gemeinde. Gemeint sei kein Ersatz der Sozialhilfe, wie es ausdrücklich heisst. Der Fonds solle vielmehr diesen Menschen ermöglichen, «zusätzliche Bedürfnisse abzudecken».

1,1 Millionen Franken für die Sanierung von 560 Metern Strasse

Ebenfalls am Fusse des Distelbergs, nur ein paar Meter weiter westlich, will die Gemeinde Strassenabschnitte am Höhenweg und der Sämisweidstrasse erneuern. Sie stehen nach einer Zustandsabklärung aller Unterentfelder Strassen zuoberst auf der Liste der sanierungsbedürftigen.

Instandgesetzt werden sollen jetzt 200 Meter der Sämisweidstrasse von der Schützenmattstrasse bis zum Höhenweg und dort 360 Meter zwischen der Nummer 29 und dem Steinweg. Strassenbau und neue Wasserleitungen kosten da insgesamt 1,145 Millionen Franken.

Nur die Strassensanierung wäre schon an der letzten Gmeind traktandiert gewesen. Der Gemeinderat entschied aber kurz davor, auch die Wasserleitungen aus dem Jahr 1960 bei der Sanierung miteinzubeziehen und alles an der jetzigen Gmeind vorzulegen.

Die farbig eingezeichneten Strassenabschnitte sollen erneuert werden. Bild: zvg

Steuerfuss bleibt erneut gleich hoch – wie lange noch?

Genehmigen soll das Stimmvolk auch das Budget 2023 mit fast 200'000 Franken Minus und gleichbleibendem Steuerfuss von 113 Prozent. Vor zwei Jahren schrieb die Gemeinde in den Abstimmungsunterlagen zum Budget 2021 noch von einem Steuerfuss von bald 123 Prozent, vor einem Jahr hiess es an der Gmeind, 120 Prozent sei ab 2023 «keine Fantasiezahl».

Inzwischen ist der Gemeinderat offenbar davon abgekommen. Fragt sich aber noch wie lange. Eine erste Auszahlung von 2,4 Millionen Franken für die Aufstockung des blauen Oberstufenschulhauses wird laut Investitionsbudget nächstes Jahr fällig. Der Anteil von Oberentfelden daran beträgt 2023 4,65 Millionen, insgesamt kostet das Vorhaben rund 23 Millionen Franken. Derzeit ist es aber mehrere Monate in Verzug.

117'500 Franken kostet Unterentfelden die Erneuerung der Bahnübergänge beim Bären und die Haltestelle Oberdorf. Dafür werden für 2023 viel höhere Steuereinnahmen erwartet: etwa 600'000 Franken mehr bei den natürlichen und 230'000 Franken bei den juristischen Personen.