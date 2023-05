Unterentfelden Künftig zwei Politapéros im Jahr: Der Gemeinderat sucht die Nähe zur Bevölkerung Am Wochenende fand Unterentfeldens erster Politapéro statt. Gemeindeammann Alfred Stiner war erfreut ob dem regen Interesse mit über 100 Gästen. Der Anlass wird nun definitiv in den Kalender der Gemeinde aufgenommen.

Das Unterentfelder Gemeindehaus. Bild: Daniel Vizentini

Unterentfeldens Gemeinderat probiert neue Wege der Kommunikation mit der Bevölkerung: Am Wochenende wurde erstmals ein Politapéro durchgeführt, bei dem die Bevölkerung von den Ressortvorstehenden persönlich über die aktuell laufenden Geschäfte der Gemeinde informiert wurde. Auf Anfrage sprach Gemeindeammann Alfred Stiner von einem «Riesenerfolg»: 110 Personen waren in die Halle Bächliweg gekommen, die Resonanz sei sehr positiv gewesen. «Wir wussten gar nicht, dass so viel läuft», soll aus dem Publikum zu hören gewesen sein.

Die Knüllermeldung gab es aber nicht unbedingt: Frau Vizeammann Lilian Däster informierte über das anstehende Pilotprojekt «Unterwegs im Alter», über das an der kommenden Sommergmeind entschieden werden soll. Die Gemeinderäte der anderen Ressorts gaben Details bekannt, etwa zur Renovierung der Tramhaltestellen, die behindertengerecht werden sollen, oder dem geplanten Neubau eines Wasserreservoirs, zusammen mit Oberentfelden.

An der Sommergmeind will der Gemeinderat das neue Projekt «Unterwegs im Alter» lancieren. Bild: Pius Amrein

Ebenfalls gemeinsam mit Oberentfelden wird demnächst das Oberstufenschulhaus aufgestockt – die Baubewilligung steht inzwischen. Dazu muss die Bau- und Nutzungsordnung beim grossen Coop im Grenzgebiet beider Gemeinden angepasst werden. Auch im Gebiet Untere Quellmatte ist eine Abklärung betreffend Landwirtschaftsnutzung und Naturschutz im Gang.

Auch ein Wurstbräteln geplant

Alfred Stiner, Gemeindeammann von Unterentfelden. Bild: Alex Spichale

Alfred Stiner freute sich auch über das Lob, das die Bevölkerung entgegenbrachte. Der Politapéro soll nun definitiv einen Platz im Kalender der Gemeinde erhalten und zweimal im Jahr stattfinden. Im November, vor der Wintergemeindeversammlung, ist der nächste angesagt.

Schon zuvor aber, am 8. Juni, probiert der Gemeinderat ein weiteres, neues Kommunikationsgefäss mit der Bevölkerung aus: Dann findet beim Kirchweg, wo früher der alte Kindergarten stand, ein Wurstbräteln statt. «Eine weitere Möglichkeit für einen niederschwelligen Austausch zwischen Gemeinde und Bevölkerung», sagt Alfred Stiner.