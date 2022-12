Unterentfelden Im Staufferhaus kehrt neues Leben ein: Am Wochenende kommt der Weihnachtsmarkt Das schöne, spätbarocke Haus gehört der Gemeinde und würde Platz bieten für allerlei kulturelle Anlässe. Meistens läuft im Staufferhaus aber nicht viel – bis jetzt. Ein neuer Kulturverein engagiert sich.

Das Staufferhaus in Unterentfelden. Bild: Marcel Siegrist

Die Unterentfelder Zukunftskonferenz brachte bisher keine eingängigen Ergebnisse betreffend einer Fusion mit Aarau hervor. Andere Dinge, die die Arbeitsgruppen dort erarbeitet haben, wurden aber umgesetzt. Im Frühling zum Beispiel wurde der neue Verein Kuturvereint gegründet mit dem Ziel, das Kulturleben im Dorf zu stärken.

Eine wichtige Rolle nimmt dabei das Staufferhaus ein. Das schöne, spätbarocke Gebäude nahe der Grenze zu Oberentfelden gehört der Gemeinde und würde Platz für allerlei kulturelle Anlässe bieten, wird aber nur selten genutzt. Nun soll es wieder zum Leben erweckt werden: Am Freitag, 9. Dezember, findet dort mit einem Vorweihnachtsevent die erste Veranstaltung des neuen Vereins statt.

Entlang der verzierten Fenster des Staufferhauses kann man via QR-Code eine Weihnachtsgeschichte auf dem Handy abrufen und sich erzählen lassen. Am 10. und 11. Dezember folgt dann der Weihnachtsmarkt – so wie es ihn früher gab, wie er aber in den letzten Jahren nicht mehr stattgefunden hat.

Die Marktstände sind von 11 bis 18 Uhr am Samstag respektive am Sonntag bis 16 Uhr offen, die Beizen am Samstag bis 22 Uhr und Sonntag bis 17 Uhr. Dazwischen wird es Schülerkonzerte, Märchenstunden, Kinderschminken oder Bastelwerkstätten geben. Der neue Verein will auch in Zukunft weitere Anlässe für Familien und alle Generationen organisieren.