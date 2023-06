Unterentfelden Ein neues, kleines Gewässer für die Gemeinde: Der Schifflibach wird offengelegt Da der Hochwasserschutz zwischen Schützenmattstrasse und Waldrand nicht mehr gewährleistet ist, soll der bisher eingedolte Schifflibach auch zwischen Wald- und Dorfgebiet offengelegt werden. Die Kosten dafür belaufen sich auf fast eine halbe Million Franken.

In diesem Bereich, zwischen Höhenweg und Spielplatz Schützenmatte in Unterentfelden, soll der Bach offengelegt werden. OpenStreetMap.org

Unterentfelden erhält ein neues, lauschiges Gewässer an der Oberfläche: Der Schifflibach, der über weite Strecken in den letzten Jahrzehnten bereits offengelegt wurde, soll bald auch im Abschnitt vom Waldrand bis zur Schützenmattstrasse offen fliessen. Dort ist noch eine alte Rohrleitung in Betrieb, die in den 1930er-Jahren errichtet worden war, als verschiedene Drainagesysteme in der Gemeinde gebaut wurden.

Oberflächen- und Sickerwasser wurde damals in Rohre gefasst und direkt zur Suhre abgeleitet. Heute sind die Erkenntnisse betreffend Hochwasserschutz aber anders. Dazu hat sich das Klima gewandelt. Für das heutzutage anfallende Regenwasser aus dem Wald gelten die damals gebauten Rohre nämlich als stark überlastet, wie im Technischen Bericht zur geplanten Offenlegung des Schifflibachs steht.

Deshalb soll nun genügend Abflusskapazität für das Oberflächenwasser aus den Gebieten Mösli und Ischlag geschaffen werden. «Zur Aufrechterhaltung der Drainagefunktion für das Kulturland und zum Schutz der bestehenden und zukünftigen Bauten vor Überschwemmungen sind Massnahmen erforderlich», heisst es weiter. «In Absprache mit der kantonalen Fachstelle und den Vertretern der Gemeinde Unterentfelden soll die Öffnung des ‹Schifflibachs› als Wiesenbach erfolgen.»

«Ein neuer, unauffälliger Wiesenbach»

Das Projekt wurde inzwischen ein paar Mal angepasst und verfeinert, im August konnte auch über den dafür nötigen Landerwerb eine Einigung erzielt werden. Nun läuft das Auflageverfahren: Die Projektpläne und weitere Unterlagen liegen noch bis am 3. Juli bei der Gemeindeverwaltung auf. Eine Informationsveranstaltung fand bereits Ende Mai statt.

Die Linienführung des rund 450 Meter langen Bachabschnitts soll neu entlang von Grundstücksgrenzen mehr oder weniger parallel zur Roggenhausenstrasse erfolgen. Weiter unten soll der Bach den bestehenden Spielplatz Schützenmatte, wo früher ein Kindergartenprovisorium stand, umfliessen. Um die Sicherheit der spielenden Kinder zu gewährleisten, wird dort ein zwei Meter hoher Drahtgitterzaun erstellt.

Der frühere Kindergarten Schützenmatt in Unterentfelden. Archivbild: Marcel Siegrist (3.9.2006)

Geplant ist ein «offenes, naturnahes Bachgerinne mit mäandrierendem Bachverlauf», heisst es im Projekt weiter. «Es soll ein sich im Landschaftsbild unauffällig erscheinender Wiesenbach entstehen.» Bepflanzt werden die Bachufer mit Büschen und vereinzelten Hochstammbäumen. An drei Stellen wird der Bach eine Strasse unterqueren müssen.

Die Kosten werden laut Projektbeschrieb auf total 495'000 Franken beziffert. Der Kanton übernimmt 40 Prozent davon, die Gemeinde den Rest, also 297'000 Franken. Der Kredit wird dem Stimmvolk wohl an der Wintergemeindeversammlung vorgelegt.