Unterentfelden Die WSB-Haltestelle Oberdorf wird saniert – das hat gravierende Auswirkungen auf den Verkehr «Aargau Verkehr» passt die Haltestelle «Unterentfelden Oberdorf» dem Behindertengleichstellungsgesetz und den längeren Zügen an. Ausserdem gibt es neu Barrieren. Der Verkehr Richtung Aarau wird wegen des Baus während fünf Monaten umgeleitet, an vier Wochenenden fahren Ersatzbusse.

Die WSB-Haltestelle Unterentfelden Oberdorf vor der Sanierung. Zvg/Aargau Verkehr

Die Haltestelle «Unterentfelden Oberdorf» der Wynental- und Suhrentalbahn (WSB) erfüllt die Anforderungen des Behindertengleichstellungsgesetzes nicht mehr. Auch ist sie zu kurz für die künftig 120 Meter langen Züge. Sie muss deshalb ausgebaut werden. Die über die Aarauerstrasse führenden Zugänge für Fussgängerinnen und Fussgänger werden neu mit Barrieren gesichert. Gleichzeitig erhält die Haltestelle eine neue Fahrgastinfrastruktur mit einem gut ausgeleuchteten Wartebereich.

Das alles bedingt aber gröbere Umbauarbeiten. Sie werden am Montag, 5. Juni starten und voraussichtlich am 15. November abgeschlossen sein. «Aufgrund der Nähe zum Baustellenbereich kann die Aarauerstrasse während der gesamten Bauzeit nur einspurig befahren werden», teilt die Bahnbetreiberin Aargau Verkehr mit. Der Individualverkehr Richtung Aarau wird über die Quellmatt- und Suhrenmattstrasse umgeleitet. Es ist mit Behinderungen und Zeitverlusten zu rechnen.

Neu gibt es hier Barrieren. Zvg/Aargau Verkehr

Aus Sicherheitsgründen müssen einige Arbeiten in der nächtlichen Betriebspause der Bahn ausgeführt werden, weil sie ansonsten zu nahe an den fahrenden Zügen oder der unter Strom stehenden Fahrleitung stattfinden.

Aufgrund der notwendigen Gleisbauarbeiten wird der Bahnbetrieb der Wynental- und Suhrentalbahn in den Sommerferien 2023 im Suhrental an vier Wochenenden eingestellt. Reisende werden zwischen Aarau und Schöftland mit Ersatzbussen befördert. Das gilt jeweils an den folgenden Wochenende von Freitagabend, 21 Uhr, bis Montagmorgen zum Betriebsbeginn: 14. bis 17. Juli, 21. bis 24. Juli, 28. bis 31. Juli, 4. August bis 7. August.

Die Haltestelle liegt direkt an der Aarauerstrasse. Zvg/Aargau Verkehr

Die Nachtbushaltestelle Richtung Aarau wird während der gesamten Bauzeit nicht bedient. Reisende benützen die Haltestellen Oberentfelden Uerkenbrücke oder Unterentfelden Post.