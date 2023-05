Unterentfelden Die Gemeinde will sich besser um die ältere Bevölkerung kümmern An der Gemeindeversammlung vom 5. Juni entscheidet Unterentfelden über das Pilotprojekt «Unterwegs im Alter», das 2024 beginnen soll. Das Ziel: ein gezieltes Augenmerk auf die älteren Menschen – inzwischen fast ein Viertel der Einwohnenden.

Von den rund 4500 Menschen in Unterentfelden sind über 1100 älter als 60 Jahre, also knapp ein Viertel der Bevölkerung. Dieser bedeutenden Gruppe will der Gemeinderat nun besondere Aufmerksamkeit schenken und deren Bedürfnisse tatkräftiger unterstützen.

Dazu gehört auch der Wunsch vieler älterer Menschen, möglichst lange zu Hause leben zu können. Gerade mal 36 Personen aus Unterentfelden würden aktuell in einem Heim betreut, heisst es in den Ausführungen zur Gemeindeversammlung vom 5. Juni. Dort wird – als einziges bedeutendes Traktandum – das Pilotprojekt «Unterwegs im Alter» vorgelegt, das ab 2024 vorerst befristet für drei Jahre laufen soll.

Mit diesem Projekt, entstanden aus den Arbeiten an der letztjährigen Zukunftskonferenz, sollen neue Angebote für die ältere Bevölkerung geschaffen werden. Der Gemeinderat erhofft sich dadurch unter anderem auch, den Zusammenhalt im Dorf zu fördern, etwa wenn ältere Menschen mehr in der dörflichen Kinderbetreuung, in Vereinen oder sonstigen Gemeindeaktivitäten eingebunden werden.

Besser vernetzt und besser informiert

Das Projekt beinhaltet fünf Handlungsfelder. Das erste: In der Gemeinde soll eine Informations- und Koordinationsstelle geschaffen werden, wo sich ältere Menschen simpel und schnell eine fachkundige Beratung einholen können. In der Publikation «Unterwegs im Alter» oder einer Rubrik im «Bulletin beider Entfelden» soll auch weiterhin über Angebote informiert werden.

Das zweite: Ein neuer, niederschwellig zugänglicher Begegnungsort, allenfalls in der Cafeteria der Alterssiedlung Chreesegge, soll die soziale Teilhabe fördern. Das dritte: Die Gemeinde will die Sicherheit im öffentlichen Raum verbessern. Man ist dabei auf Inputs angewiesen: Es ist geplant, an Begehungen durch das Dorf zu schauen, wo es heikle Stellen gibt, damit Verbesserungen in die Wege geleitet werden können. Auch ein Ziel ist, dass allen die Notrufnummern bekannt sind, damit etwa bei einem schweren Sturz rasch Hilfe geholt werden kann.

Das vierte Handlungsfeld liegt in der Prävention, darunter in der Förderung von körperlichen Aktivitäten und sozialen Kontakten, um die Gesundheit zu stärken. Genannt wird darunter auch die Schaffung eines Angebots für Schwimmen und Gymnastik für Ältere in der Badi Entfelden. Als fünftes werden allgemein vernetzte und bedarfsorientierte Aktivitäten gelistet.

Eine Teilzeitstelle würde geschaffen

Für das Pilotprojekt werden 180’000 Franken beantragt. Der Grossteil davon ginge an eine 40-Prozent-Stellte für die geplante Informations- und Koordinationszentrale sowie die Projektleitung. Nach Ende des Projekts wird Bilanz gezogen und die Weiterführung geprüft.