Siegenthaler war am vergangenen Mittwoch auf dem Heimweg, als ein Peugeot-Fahrer ungebremst von hinten in den Traktor krachte. "Es hat einen Knall gegeben und ich wurde herumgeschleudert. Ich dachte nur, hoffentlich passiert mir nichts." Wie durch ein Wunder wurden Siegenthaler und die Insassen des Peugeots nur leicht verletzt. "Es braucht eine grosse Wucht, um den Traktor so herzurichten", sagt der 22-jährige Siegenthaler. Er nehme an, dass der andere Fahrer sicher mit 80 km/h unterwegs war.

Der Traktor ist für Siegenthaler nicht ersetzbar. Vor dem Unfall habe der Traktor einen Wert von rund 15'000 Franken gehabt. Er fürchtet nun, dass die Versicherung nicht voll für den Schaden aufkommen wird.