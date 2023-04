Unfall Oberentfelden: Unfall zwischen E-Bike und Auto - eine Person verletzt Ein Auto und ein E-Bike sind am Samstagnachmittag in Oberentfelden kollidiert. Der 67-Jährige E-Bikelenker wurde dabei verletzt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Das Unfallauto und das E-Bike wurden beim Zusammenprall beschädigt. Kapo AG

Eine 79-jährige Autolenkerin war am Samstagnachmittag um kurz vor 16 Uhr auf der Holzstrasse in Oberentfelden unterwegs. Als die Autofahrerin Fussgänger überholte, kollidierte sie mit einem 67-jährigen E-Bike-Fahrer, welcher gerade vom Lindenweg in die Holzstrasse bog. Der E-Bike-Fahrer wurde mit Verletzungen in den Spital gebracht. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung schreibt.